Τραγωδία στην Αντίπαρο: Νεκρός 40χρονος που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αντιπάρου, θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε τη Δευτέρα (29/9).

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών μηχάνημα παρέσυρε τον άνδρα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 40χρονος ντόπιος, πατέρας δύο αγοριών, είχε μεταβεί στο σημείο για να επιβλέψει τις εργασίες και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε κάτω από το σκαφτικό μηχάνημα.

Ο χειριστής του μηχανήματος είναι ντόπιος ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Οι Αρχές προχώρησαν στη σχηματισμό δικογραφίας.