Τραγωδία στην Άρτα: 35χρονη μητέρα πέθανε λίγες ημέρες μετά τον τοκετό - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στην Άρτα ο θάνατος μιας 35χρονης μητέρας λίγες μόλις ημέρες αφότου έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, η γυναίκα διακομίσθηκε το πρωί του Σαββάτου (8/2) στο νοσοκομείο όπου παρά την προσπάθεια που έγινε από τους γιατρούς δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή.

Νωρίτερα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και είχε χάσει τις αισθήσεις της.

Η 35χρονη γυναίκα, πριν από δεκαπέντε ημέρες, είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της.

Ο τοκετός είχε γίνει σε κλινική των Ιωαννίνων και είχε επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με το μωρό της.

Μέχρι και το πρωί του Σαββάτου δεν είχε διαγνωσθεί κανένα πρόβλημα υγείας και δεν είχε βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό.

Τα αίτια θανάτου αναμένεται να προκύψουν από την νεκροψία- νεκροτομή που θα γίνει.