Άρτα: Η αιτία θανάτου της 35χρονης μητέρας που κατέρρευσε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της - Τι έδειξε η ιατροδικαστική - Real.gr

Φως στα αίτια του θανάτου της 35χρονης Εύης από την Άρτα, δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, έριξε η ιατροδικαστική.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η ιατροδικαστική αναφέρει πως ο θάνατος οφείλεται σε εντερική απόφραξη, κατάσταση που θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί εφόσον είχαν αξιολογηθεί σωστά τα συμπτώματα που παρουσίαζε η νεαρή μητέρα.

Η ιατροδικαστική εκτίμηση αναφέρει ότι τις τελευταίες ημέρες η 35χρονη πιθανότατα εμφάνιζε έντονους κοιλιακούς πόνους, πρήξιμο και άλλα γαστρεντερικά προβλήματα, τα οποία δεν θεωρήθηκαν σοβαρά. Η αδυναμία έγκαιρης διάγνωσης οδήγησε στην ταχεία και μοιραία εξέλιξη της κατάστασής της.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες επιπλοκές μπορούν να αντιμετωπιστούν εφόσον αξιολογηθούν εγκαίρως.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν η Εύη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της.

Αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, κατέρρευσε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η Αστυνομία της Άρτας αναμένει το επίσημο πόρισμα για να το εντάξει στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.