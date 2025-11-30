Τραγωδία στην Αρτέμιδα: Ο 29χρονος οδηγός είχε προκαλέσει και άλλο τροχαίο - Στη ΜΕΘ η σύντροφος του 24χρονου - Real.gr

Ανείπωτος είναι ο πόνος για τον 24χρονο που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αρτέμιδα.

Σύμφωνα με το σοκαριστικό βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο, ο 29χρονος φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του οχήματος μέσα σε δευτερόλεπτα.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 29χρονο οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην Αρτέμιδα, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 24χρονο και τραυμάτισε συνολικά 4 ανθρώπους, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε έχει εμπλακεί και σε άλλο σοβαρό τροχαίο στο παρελθόν.

Όπως αποκάλυψε ο ANT1, τον Απρίλιο του 2020 στη Βραυρώνα, το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός δρόμου και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας φίλος του που ήταν στο κάθισμα του συνοδηγού.

Ο 29χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν υπό την επήρεια κάποιας ουσίας, γιατί στο παρελθόν έχει συλληφθεί για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Το πρώτο αλκοτέστ, ωστόσο, ήταν αρνητικό.

H σύντροφος του 24χρονου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς. Σύμφωνα με το STAR, η επέμβαση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Κυριακής και η νεαρή μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί περιμένουν να ξυπνήσει για να αξιολογήσουν πλήρως την κατάσταση της υγείας της, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο και λεπτό χειρουργείο.

Επιπλέον, οι αστυνομικές αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» το εσωτερικό του αυτοκινήτου του 29χρονου, για τυχόν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έγιναν και εκτεταμένες «ανασκαφές» σε τμήματα του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός δεν βρίσκεται πλέον στα κρατητήρια της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, καθώς μεταφέρθηκε σε άλλο αστυνομικό τμήμα της Αττικής για περαιτέρω έρευνα.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Λίγες ώρες μετά το τροχαίο δύστυχημα που στέρησε τη ζωή στον 24χρονο, βίντεο ντοκουμέντο,που δείχνει τη φονική παράσυρση είδε το φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο καταγράφεται καρέ καρέ η τρελή πορεία του αυτοκινήτου το οποίο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ και το οδηγούσε ένας 29χρονος.

Αρχικά, φαίνεται να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να βγαίνει από τον δρόμο, ενώ ο ήχος της πρόσκρουσης είναι εκκωφαντικός.

Στη συνέχεια του βίντεο φαίνονται τέσσερα άτομα να κατεβάζουν πράγματα από το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που είναι παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου και στο τέλος δείχνει τη σφοδρή σύγκρουση.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Εκτός του νεαρού που σκοτώθηκε ακαριαία, η 25χρονη παραμένει διασωληνωμένη με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ενώ η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου αποχωρήσαν με ελαφρά τραύματα καθώς και ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Βίντεο από τη φονική παράσυρση – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Το χρονικό του δυστυχήματος

Όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, αλλά και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κινούμενος, στην Αρτέμιδα, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου προς τα δεξιά, προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο, περιμετρικά του οποίου στέκονταν τέσσερα άτομα που έβγαζαν πράγματα από αυτό, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να σκοτώσει έναν 24χρονο και να τραυματίσει την 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και την 57χρονη μητέρα του.

Η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου κατέληξε μαζί με το θύμα που παρέσυρε ο οδηγός, στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας όπου και ακινητοποιήθηκε.

Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη, ενώ του έχουν πάρει δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, με την προανάκριση της Τροχαίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρώτο άτυπο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ωστόσο έχει σημασία τι θα δείξουν οι τοξικολογικές, καθώς ο οδηγός είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί τυχόν λήψη ουσιών.