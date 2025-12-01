Αρτέμιδα: Πώς ο 24χρονος χάθηκε μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του - Συγγνώμη ζήτησε η μητέρα του 29χρονου που προκάλεσε το δυστύχημα - Real.gr

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο της Λούτσας.

Την ίδια ώρα, η μητέρα του 29χρονου οδηγού που προκάλεσε το δυστύχημα ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε σοκ.

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω τι άλλο να πω… Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς νιώθουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Mega.

Η μητέρα και η αδελφή του 24χρονου έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ ο οδηγός κρατείται στην Τροχαία.

Σύμφωνα με το σοκαριστικό βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο, ο 29χρονος φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του οχήματος μέσα σε δευτερόλεπτα.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 29χρονο οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στην Αρτέμιδα, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 24χρονο και τραυμάτισε συνολικά 4 ανθρώπους. Ο 29χρονος έχει εμπλακεί και σε άλλο σοβαρό τροχαίο στο παρελθόν.

Kάτοικος της περιοχής, που πετάχτηκε έξω με τον θόρυβο τονίζει μεταξύ άλλων πως όλοι υπέστησαν σοκ βλέποντας τις εικόνες από το τροχαίο ενώ για τον οδηγό έκανε λόγο πως κοιτούσε το ΙΧ του και τις ζημιές που ενδεχομένως έπαθε.

“Άκουσα θόρυβο και βγήκα έξω. Ζητούσαν κάποιον να ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήξερα, και πήγα. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του παλικαριού, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Η μητέρα του ήταν δίπλα του σε κατάσταση σοκ. Είχαν ήδη κατεβάσει κουβέρτες και τους είχαν ρίξει… Είδα την κοπέλα την άλλη, την κρατούσαν στα χέρια. Είχε ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της. Όλοι υποστήκαμε σοκ. Παίρναμε ξανά και ξανά το ΕΚΑΒ. Ήρθε μετά από 25 λεπτά» είπε αρχικά η μάρτυρας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”

Για τον οδηγό: «Αυτό που ήταν σοκαριστικό, ήταν όταν ο ΕΚΑΒίτης του είπε “έχεις σκοτώσει άνθρωπο”, αυτός είπε “ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου”. Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει.

Όπως αποκάλυψε ο ANT1, τον Απρίλιο του 2020 στη Βραυρώνα, το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός δρόμου και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας φίλος του που ήταν στο κάθισμα του συνοδηγού.

Ο 29χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ήταν υπό την επήρεια κάποιας ουσίας, γιατί στο παρελθόν έχει συλληφθεί για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Το πρώτο αλκοτέστ, ωστόσο, ήταν αρνητικό.

H σύντροφος του 24χρονου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς. Σύμφωνα με το STAR, η επέμβαση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ της Κυριακής και η νεαρή μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Οι γιατροί περιμένουν να ξυπνήσει για να αξιολογήσουν πλήρως την κατάσταση της υγείας της, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο και λεπτό χειρουργείο.

Επιπλέον, οι αστυνομικές αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» το εσωτερικό του αυτοκινήτου του 29χρονου, για τυχόν κρυμμένες ναρκωτικές ουσίες. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, έγιναν και εκτεταμένες «ανασκαφές» σε τμήματα του αυτοκινήτου.

Ο οδηγός δεν βρίσκεται πλέον στα κρατητήρια της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, καθώς μεταφέρθηκε σε άλλο αστυνομικό τμήμα της Αττικής για περαιτέρω έρευνα.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Λίγες ώρες μετά το τροχαίο δύστυχημα που στέρησε τη ζωή στον 24χρονο, βίντεο ντοκουμέντο, που δείχνει τη φονική παράσυρση, είδε το φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο καταγράφεται καρέ καρέ η τρελή πορεία του αυτοκινήτου το οποίο έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο ΙΧ.

Αρχικά, φαίνεται να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να βγαίνει από τον δρόμο, ενώ ο ήχος της πρόσκρουσης είναι εκκωφαντικός.

Στη συνέχεια του βίντεο φαίνονται τέσσερα άτομα να κατεβάζουν πράγματα από το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου που είναι παρκαρισμένο στην άκρη του δρόμου και στο τέλος δείχνει τη σφοδρή σύγκρουση.

Εκτός του νεαρού που σκοτώθηκε ακαριαία, η 25χρονη παραμένει διασωληνωμένη με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ενώ η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου αποχωρήσαν με ελαφρά τραύματα καθώς και ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Βίντεο από τη φονική παράσυρση – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Το χρονικό του δυστυχήματος

Όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, αλλά και το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα κινούμενος, στην Αρτέμιδα, με κατεύθυνση από Βραυρώνα προς Ραφήνα, όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου προς τα δεξιά, προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια και σε ένα δεύτερο, περιμετρικά του οποίου στέκονταν τέσσερα άτομα που έβγαζαν πράγματα από αυτό, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να σκοτώσει έναν 24χρονο και να τραυματίσει την 22χρονη αδελφή του, την 21χρονη κοπέλα του και την 57χρονη μητέρα του.

Η «τρελή» πορεία του αυτοκινήτου κατέληξε μαζί με το θύμα που παρέσυρε ο οδηγός, στη σιδερένια περίφραξη παρακείμενης οικίας όπου και ακινητοποιήθηκε.

Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη, ενώ του έχουν πάρει δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν τελούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, με την προανάκριση της Τροχαίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρώτο άτυπο αλκοτέστ που του έγινε με το σύστημα εκπνοής, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, ωστόσο έχει σημασία τι θα δείξουν οι τοξικολογικές, καθώς ο οδηγός είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ναρκωτικά και δεν μπορεί να αποκλειστεί τυχόν λήψη ουσιών.