Τραγωδία στην άσφαλτο: Δύο νεκροί στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας στις Αφίδνες - Νεκρός αναβάτης μηχανής στην Αθηνών-Κορίνθου - Real.gr

Δύο τροχαία δυστυχήματα με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, λίγο μετά τα διόδια των Αφιδνών, στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην καραμπόλα, που έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενεπλάκησαν τρία οχήματα, με αποτέλεσμα δύο άτομα να εγκλωβιστούν στα ΙΧ τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της Τροχαίας. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες, ωστόσο οι δύο εξ αυτών ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ παραμένει άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών.

Η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής.

Νωρίτερα, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε και άλλο τροχαίο δυστύχημα με έναν αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή του άνδρα συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης.