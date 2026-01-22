Quantcast
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους - Real.gr
real player

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους

18:59, 22/01/2026
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την Ελευσίνα τις τελευταίες ώρες, καθώς ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό μέσα στην κατοικία του το μεσημέρι της Πέμπτης 22/1. Σύμφωνα με τις πρώτες αποκλειστικές πληροφορίες του thriassio.gr, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο θάνατός τους προήλθε από διαρροή γκαζιού, η οποία προκάλεσε θανάσιμες αναθυμιάσεις στον κλειστό χώρο.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν νεκρά και τα δύο σκυλιά του ζευγαριού, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να επήλθε από διαρροή υγραερίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από τη γρίπη την τελευταία εβδομάδα - 23 νέα σοβαρά κρούσματα και 613 νέες εισαγωγές

ΕΟΔΥ: 7 θάνατοι από τη γρίπη την τελευταία εβδομάδα - 23 νέα σοβαρά κρούσματα και 613 νέες εισαγωγές

19:35 22/01
Ευθύμης Ζησάκης: «Είχαμε μια εγκυμοσύνη που ξεκίνησε υπέροχα αλλά…»

Ευθύμης Ζησάκης: «Είχαμε μια εγκυμοσύνη που ξεκίνησε υπέροχα αλλά…»

19:30 22/01
Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Διασώθηκε σκύλος έπειτα από τέσσερις ημέρες

Ισπανία: Στους 45 οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία – Διασώθηκε σκύλος έπειτα από τέσσερις ημέρες

19:15 22/01
Τζώνυ Θεοδωρίδης: Η αποκάλυψη για τη φιλία με την Ελένη Μενεγάκη – «Μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά»

Τζώνυ Θεοδωρίδης: Η αποκάλυψη για τη φιλία με την Ελένη Μενεγάκη – «Μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονιά»

19:00 22/01
Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους

18:59 22/01
Η αδρεναλίνη εκτοξεύεται στη Θεσσαλονίκη με το esports Road Tournament της Allwyn – Έπαθλο του τουρνουά ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

Η αδρεναλίνη εκτοξεύεται στη Θεσσαλονίκη με το esports Road Tournament της Allwyn – Έπαθλο του τουρνουά ένα ταξίδι στο McLaren Technology Center στο Λονδίνο

18:45 22/01
Την κατάληψη ενός ρωσικού τάνκερ «φάντασμα» με ψεύτικη σημαία ανακοίνωσε ο Μακρόν -

Την κατάληψη ενός ρωσικού τάνκερ «φάντασμα» με ψεύτικη σημαία ανακοίνωσε ο Μακρόν -

18:45 22/01
Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα»

Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα»

18:30 22/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved