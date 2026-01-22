Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι μέσα στο σπίτι τους - Real.gr

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την Ελευσίνα τις τελευταίες ώρες, καθώς ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε νεκρό μέσα στην κατοικία του το μεσημέρι της Πέμπτης 22/1. Σύμφωνα με τις πρώτες αποκλειστικές πληροφορίες του thriassio.gr, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο θάνατός τους προήλθε από διαρροή γκαζιού, η οποία προκάλεσε θανάσιμες αναθυμιάσεις στον κλειστό χώρο.

Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν νεκρά και τα δύο σκυλιά του ζευγαριού, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ο θάνατός τους να επήλθε από διαρροή υγραερίου.