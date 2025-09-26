Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του παρασύρθηκε ο 11χρονος - Είχε σκοτωθεί και η θεία του σε τροχαίο - Real.gr

Quantcast
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του παρασύρθηκε ο 11χρονος – Είχε σκοτωθεί και η θεία του σε τροχαίο

09:27, 26/09/2025
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του παρασύρθηκε ο 11χρονος – Είχε σκοτωθεί και η θεία του σε τροχαίο

Αδιανόητη τραγωδία στην Ηγουμενίτσα καθώς αγγελούδι 11 ετών έσβησε στην άσφαλτο, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που γυρνούσε από το σχολείο.

Όλα έγιναν ακριβώς μπροστά από την επιχείρηση της οικογένειάς του. Είναι το δεύτερο χτύπημα της μοίρας για την οικογένεια, όπως  αποκάλυψε το Star. Δεν πέρασε από κάποιο επικίνδυνο κομμάτι του δρόμου, δεν ήταν στροφή, δεν ήταν τυφλό σημείο. Σύμφωνα με την αστυνομία επιχείρησε να περάσει τη διάβαση κι όμως, ακόμα κι εκεί δεν ήταν ασφαλής ο 11χρονος.

Είχε καλέσει τη μητέρα του λέγοντάς της ότι δεν αισθάνεται καλά. Εκείνη – σύμφωνα με μαρτυρίες – του είπε να πάει στην επιχείρηση τους για να πάνε μαζί στο σπίτι. Πριν το παιδί καταφέρει να περάσει το δρόμο και να φτάσει στους γονείς του, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 58χρονη.

 

Οι σκηνές που ακολούθησαν θύμιζαν αρχαία τραγωδία. Οι γονείς του παιδιού έτρεξαν στον δρόμο, οι διερχόμενοι οδηγοί βγήκαν από τα αυτοκίνητα. Μόνο φωνές και ουρλιαχτά ακούγονταν. Το ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο μετέφερε το παιδί αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.

«Όλοι μαζευτήκαμε στο χώρο εκεί των επειγόντων και δώσαμε μάχη γι’ αυτό το παιδί. Είχε τραύματα στο κεφάλι, στα χέρια, στον πνεύμονα, στον θώρακα. Καμιά φορά σκεφτόμαστε επειδή είμαστε κι εμείς μάνες, αν ήμασταν εμείς στη θέση τους», είπε στο Star η γιατρός ΤΕΠ Ελένη Νικολαΐδου.

 

Η γιατρός που περιέθαλψε τον 11χρονου

Ο 11χρονος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου λίγο μετά τις 12.30 υπέκυψε στα τραύματά του. Η οδηγός η οποία συνελήφθη είπε στις αρχές:

«Ξαφνικά είδα μπροστά μου το παιδί. Πετάχτηκε με το πατίνι», είπε η 58χρονη οδηγός.

Η οδηγός θα κρατηθεί ως αύριο που θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Όπως αποκαλύπτει το Star, είναι η δεύτερη φορά που τραγωδία χτυπά την πόρτα της οικογένειας. Πριν χρόνια η αδερφή της μητέρας του άτυχου παιδιού είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στην Εγνατία. Είχε σταματήσει για να θηλάσει το παιδί της. Οδηγός μετά από προσπέραση φορτηγού την χτύπησε και την παρέσυρε. Εκείνη σκοτώθηκε, το παιδί έζησε. Μεγάλωσε ως το τέταρτο παιδί της οικογένειας που σήμερα θρηνεί την απώλεια του μικρού Μάξιμου.

 

Ηγουμενίτσα: Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στην οδηγό

Η 58χρονη συνελήφθη. Υποβλήθηκε σε αλκοτέστ το οποίο βγήκε καθαρό. Η ίδια είναι σοκαρισμένη.

Η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο που δείχνει καθαρά ότι το παιδί πήγε να περάσει από τη διάβαση πεζών. Πρόκειται για έναν δρόμο στον οποίο τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και βέβαια είναι υποχρεωμένοι όλοι οι οδηγοί να σταματούν στις διαβάσεις.

Ο πατέρας μπήκε και αυτός στο ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε έγκαιρα σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Η 58χρονη οδηγός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος της άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και έδωσε εντολή να αφεθεί ελεύθερη.

 

Οι γονείς είναι σε άθλια κατάσταση και δεν έχουν δώσει ακόμη κατάθεση. Όλοι μιλάνε για μια πολύ δεμένη οικογένεια, πολύ αγαπητή στην μικρή κοινωνία της Ηγουμενίτσας που στην κυριολεξία έχει παγώσει. Ο 11χρονος έχει μια δίδυμη αδελφή καθώς και έναν μεγαλύτερο αδελφό.

