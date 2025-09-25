Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο - Real.gr

Quantcast
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

14:19, 25/09/2025
Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα όταν ΙΧ, παρέσυρε έναν 11χρονο μαθητή καθώς επέστρεφε στο σπίτι από το σχολείο.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το παιδί χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, άμεσα μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο των Φιλιατών και παρά την τεράστια προσπάθεια που έκανε οι γιατροί, το παιδάκι δεν τα κατάφερε και έφυγε από την ζωή.

Η 58χρονη οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.

