Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός εντοπίστηκε ο άντρας που επιχείρησε με IX να διασχίσει τη «φουσκωμένη» ιρλανδική διάβαση - Real.gr

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός εντοπίστηκε ο άντρας που επιχείρησε με IX να διασχίσει τη «φουσκωμένη» ιρλανδική διάβαση

10:06, 06/02/2026
  • Νεκρός εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, από κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, μεσήλικας άνδρας στην Κομοτηνή. Είχε επιχειρήσει να διασχίσει με το αυτοκίνητό του την «φουσκωμένη» ιρλανδική διάβαση Ηφαίστου, παρά τη ρητή απαγόρευση κυκλοφορίας.
  • Η σορός του οδηγού εντοπίστηκε εντός του οχήματός του, το οποίο παρέμενε ακινητοποιημένο στο σημείο για αρκετή ώρα.
  • Είχε προηγηθεί εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την ΕΜΑΚ, την Ελληνική Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία για τον εντοπισμό του αγνοούμενου οδηγού.
Νεκρός εντοπίστηκε, αργά το βράδυ της Πέμπτης, από κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, μεσήλικας άνδρας, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του τη «φουσκωμένη» ιρλανδική διάβαση Ηφαίστου, βόρεια της Κομοτηνής, παρά τη ρητή απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε εκδώσει η Αστυνομία.

Είχε προηγηθεί εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από την ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος αγνοούνταν από τη στιγμή που το όχημά του παρασύρθηκε και βυθίστηκε στα ορμητικά νερά της διάβασης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας.

