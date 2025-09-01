Τραγωδία στην Κρήτη: 36χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Real.gr

Σοκ προκαλεί η νέα αυτοκτονία που σημειώθηκε στην Κρήτη με θύμα έναν νεαρό άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, όλα συνέβησαν χθες το μεσημέρι όταν ένας 36χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του από σφαίρα σε περιοχή της ενδοχώρας του νομού Ρεθύμνου.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκαν οι αρχές με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει τον άτυχο νεαρό και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τον θάνατό του.

Την ίδια ώρα, για το θέμα ενημερώθηκε η αστυνομία η οποία κατά την πρώτη αυτοψία που πραγματοποίησε στον χώρο διαπίστωσε πως ο άνδρας έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του με ένα πυροβόλο όπλο.