Τραγωδία στην Πάρο: Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάρου το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Νάουσα, με θύμα έναν 17χρονο.

Σύμφωνα με το cyclades24, ο ανήλικος επέβαινε ως συνοδηγός σε αυτοκίνητο, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – σημειώθηκε το τροχαίο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας 31χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο με βαριά τραύματα.

Ο 17χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Σύρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.