Τραγωδία στην Πάτρα: Μία νεκρή έπειτα από τροχαίο κοντά στα Δεμένικα - Real.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, λίγο έξω από την Πάτρα, κοντά στην περιοχή Δεμένικα. Το δυστύχημα προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό μίας γυναίκας περίπου 40 ετών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η γυναίκα, η οποία επέβαινε σε ένα από τα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και εννέα πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν την άτυχη γυναίκα από το ένα όχημα χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.