Τραγωδία στην Ροδόπη: Νεκρός 64χρονος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοποδήλατο - Real.gr

13:31, 04/11/2025
Τραγωδία στην Ροδόπη: Νεκρός 64χρονος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοποδήλατο

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/11) στην επαρχιακή οδό της Ροδόπης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 52χρονος άνδρας συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ένας 64χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Σημειώνεται ότι ο 52χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σαπών, σύμφωνα με το thestival.gr.

