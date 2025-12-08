Τραγωδία στην Ξάνθη: 36χρονος αφού χτύπησε με ΙΧ και εγκατέλειψε 71χρονο δικυκλιστή που πέθανε, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδελφός του - Real.gr

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στα Κιμμέρια Ξάνθης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του xanthinea.gr, ένας 36χρονος οδηγός χωρίς δίπλωμα συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε 71χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο δράστης εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος.

Στην συνέχεια, όπως αναφέρει το xanthinews.gr, το όχημα του 36χρονου βρέθηκε λίγη ώρα αργότερα στο Σέλερο, το οποίο είχε πέσει πάνω σε μάντρα, με τον συνοδηγό και αδελφό του, νεκρό μέσα σε αυτό. Η Αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία και συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος που έχει συγκλονίσει την περιοχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο δυστύχημα στην Ξάνθη:

«Την 7-12-2025 και περί ώρα 21:20, στο 7,1 χλμ. της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Ιάσμου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός και επέβαινε 51χρονος ημεδαπός συγκρούσθηκε νωτομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 71χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης. Ο 36χρονος οδηγός, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και εντοπίσθηκε λίγο αργότερα σε οικισμό της Ξάνθης μαζί με το όχημα, στο οποίο βρέθηκε επίσης θανάσιμα τραυματισμένος συνεπεία του ατυχήματος ο 51χρονος συνοδηγός και αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης».