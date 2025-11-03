Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο - Real.gr

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Τοπείρου, όταν 60χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε συσκευαστήριο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας εκτελούσε τεχνικές εργασίες συντήρησης σε φούρνο που βρισκόταν εκτός λειτουργίας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Η μεταλλική πόρτα του φούρνου εκτινάχθηκε και τον χτύπησε με σφοδρότητα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Από την ίδια έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι κι ακόμη ένας εργαζόμενος, ο οποίος μεταφέρθηκε μαζί με τον 60χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στην τοπική κοινωνία, με τους συναδέλφους του άτυχου άνδρα να μην μπορούν να πιστέψουν το κακό που συνέβη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.