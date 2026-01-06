Σέρρες: Ο ανήλικος ομολόγησε την επίθεση στον 17χρονο - «Νευρίασα, τον είδα και τον χτύπησα» - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας Σερρών για τον θάνατο ενός 17χρονου, με έναν συνομήλικό του να έχει ήδη συλληφθεί και να εξετάζεται από τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου, υποστηρίζοντας πως τον χτύπησε επειδή «ενοχλούσε το κορίτσι του».

Όπως αναφέρει το thestival, ο συλληφθείς ανέφερε ότι το θύμα είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του πως «αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον». «Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα» υποστήριξε.

Ο 16χρονος είχε ήδη συλληφθεί νωρίτερα και αναζητείται ο φίλος του. Είχε συλληφθεί ξανά το 2021 για ξυλοδαρμό κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα ήταν με έναν φίλο του, όταν συναντήθηκε με τον δράστη ο οποίος επίσης ήταν μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Ο δράστης πλησίασε τον 17χρονο και του έριξε αγκωνιά στο κεφάλι και αποχώρησε μαζί με τον φίλο του. Το θύμα δεν αισθανόταν καλά, επέστρεψε στο σπίτι του και κατέβηκε στο υπόγειο. Εκεί τον εντόπισε νεκρό το επόμενο πρωί η αδερφή του.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγούμενο βράδυ ο 17χρονος βρισκόταν με έναν φίλο του όταν συναντήθηκαν με τον 16χρονο. Όλα ξεκίνησαν από ένα μήνυμα που το θύμα είχε στείλει σε μία κοπέλα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καυγάς.

Μετά το περιστατικό, ο 17χρονος επέστρεψε στο σπίτι του, κατευθύνθηκε όμως στο υπόγειο αντί να ανέβει στο διαμέρισμα. Το πρωί, οι γονείς του, ανησυχώντας, ειδοποίησαν τις αρχές. Τον άτυχο νεαρό βρήκε η αδερφή του στα σκαλιά που οδηγούν στο υπόγειο.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν προσαχθεί και άλλοι νεαροί που φέρεται να ήταν παρόντες στον καυγά.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ήδη βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσαγωγές και τις εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του 17χρονου.

O πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν, τονίζοντας μεταξύ άλλων, πως είναι «υποκρισία να δείχνουμε συντετριμμένοι με τον θάνατο ενός ανήλικου παιδιού στις Σέρρες, από ξυλοδαρμό από άλλον ή άλλους ανηλίκους, όταν αδιαφορούμε για το μείζον κοινωνικό ζήτημα που είναι η ανεξέλεγκτη βία μεταξύ ανηλίκων».

«Το 17χρονο αγόρι έφθασε νεκρό στις 12.15 μεσημέρι σήμερα στο νοσοκομείο Σερρών με τους γιατρούς να μην μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια. Το παιδί ήταν νεκρό ώρες.

Γιατί το νεκρό 17χρονο παιδί πήγε στο υπόγειο του σπιτιού του και δεν αναζήτησε βοήθεια αφού μεσολάβησε χρόνος από τα χτυπήματα που δέχθηκε; Τα στοιχεία από τη βία των ανήλικων προκαλούν σοκ. Το έτος 2025 3.000 ανήλικα παιδιά ακόμη και του δημοτικού έφθασαν στα νοσοκομεία της χώρας τραυματισμένα σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από τραυματισμούς από άλλα ανήλικα.

1.000 παιδιά προσήλθαν το 2025 τραυματισμένα στα δύο παιδιατρικά της Αττικής Παίδων Αγίας Σοφίας και Αγλαΐα Κυριακού. Συμπλοκές, μιμήσεις από το διαδίκτυο, μαχαιριές, σιδερογροθιές, εκβιασμοί, κουκουλοφόροι και ότι άλλα μπορείς να φανταστείς. Βία μέσα σε σχολεία ακόμη και σε δημοτικά, σε πλατείες, σε φροντιστήρια, στο δρόμο οπουδήποτε. Τι κάνουν οικογένειες, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας; Τίποτα. Δεν είναι ώρα για θλίψη, κλάματα. Ας αναλογισθούμε όλοι τις ευθύνες μας και να τα κάνουμε καλύτερα για να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο που είναι απειλή για τη κοινωνία μας. Φωνάζουμε εδώ και καιρό δίνουμε στοιχεία αλλά τίποτα».