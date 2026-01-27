Τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα - «Έγινε έκρηξη και μετά μία μπάλα φλόγας» - Τι εξετάζουν οι Αρχές - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, εκεί όπου πέντε γυναίκες, όλες εργαζόμενες στο εργοστάσιο, έχασαν τη ζωή τους.

Οι σοροί των θυμάτων ανασύρθηκαν κάτω από τα συντρίμμια της κατεστραμμένης σκεπής, ενώ οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σώθηκαν επειδή βρίσκονταν σε διάλειμμα εκτός του κτιρίου ή κοντά στις εξόδους.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν μπει κατ’ αρχάς οι φούρνοι του εργοστασίου που έψηναν τα μπισκότα, αλλά κυρίως οι τέσσερις δεξαμενές προπανίου έξω από τον χώρο και τροφοδοτούσαν με σύστημα σωληνώσεων την εγκατάσταση.

Όπως ανέφερε το Star, σύμφωνα με το πιο πιθανό σενάριο που εξετάζεται, υπήρξε διαρροή προπανίου, που είναι ισχυρό εκρηκτικό, άχρωμο, άγευστο και άοσμο. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η διαρροή του.

Οι ειδικοί δεν αποκλείουν ακόμα και το ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε σκόνη αλευριού.

Θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών από τη φωτιά

Από τη φωτιά που ακολούθησε της έκρηξης αξίζει να τονιστεί πως αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου. Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας, ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Στο νοσοκομείο των Τρικάλων μεταφέρθηκαν 6 υπάλληλοι και ένας πυροσβέστης, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. «Ήταν ταραγμένοι, σε σχετικά καλή κατάσταση με αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά τραύματα» τόνισε διασώστης, ενώ όπως περιγράφουν μεταξύ άλλων εργαζόμενοι «άνοιξε το πατάρι του ισογείου και τίναξε όλα τα τσιμέντα επάνω».

Οι 5 γυναίκες, που έχασαν τη ζωή τους, την ώρα του δυστυχήματος ήταν μέσα στην γραμμή παραγωγής του εργοστασίου. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι έκαναν το διάλειμμά τους και έτσι σώθηκαν από τη φονική έκρηξη.

Η 56χρονη Βούλα Μπουκοβάλα με καταγωγή από την Καρδίτσα, ήταν επίσης μητέρα τριών παιδιών. Οι γονείς της κλήθηκαν να δώσουν γενετικό υλικό ώστε να γίνει η ταυτοποίηση. Συγγενής της δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι απλά αυτό, τίποτα άλλο. Με το χαμόγελο στα χείλη ήταν. Ήταν χαρούμενος άνθρωπος, με την οικογένειά της, τα παιδιά της, ένας ήσυχος άνθρωπος».

Ανάμεσα στα πρόσωπα της τραγωδίας και η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, που ήταν επίσης στη μοιραία βάρδια.

Μητέρα δύο παιδιών, εργαζόταν κι αυτή στη νυχτερινή βάρδια ώστε να φροντίσει τα παιδιά της και τις υποχρεώσεις τους το πρωί μετά την εργασία της. Παλαιότερα είχε δικό της κομμωτήριο, ωστόσο το έκλεισε και αποφάσισε να εργάζεται στην εταιρεία.

Το τρίτο πρόσωπο της τραγωδίας, σύμφωνα με το MEGA, είναι η 45χρονη Έλενα Κατσαρού, μητέρα ενός παιδιού 13 ετών.

Ο πατέρας μιας εκ των αγνοουμένων μίλησε στο Mega. Ο πατέρας της Βασιλικής είπε ότι η κόρη του εργαζόταν τους τελευταίους έξι μήνες στο εργοστάσιο, καθώς νωρίτερα διατηρούσε κατάστημα στα Τρίκαλα. Όπως είπε, έχει κληθεί για να δώσει DNA προκειμένου να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση, καθώς επίσημα η κόρη του θεωρείται ακόμη αγνοούμενη.

Η Αναστασία Νάσιου από το Γριζάνο Φαρκαδόνας, ήταν επίσης μητέρα.

«Έγινε έκρηξη και στη συνέχεια σημειώθηκε μία “μπάλα φωτιάς”»

«Ήμουν πολύ κοντά, γύρω στα 600-700 μέτρα και την στιγμή εκείνη ξύπνησα για να πιω νερό. Στο διάστημα που πήγαινα για την κουζίνα άκουσα έναν τόσο εκκωφαντικό θόρυβο, που ήταν σαν βόμβα, δεν είχα ξανακούσει τέτοιο θόρυβο στη ζωή μου. Δεν πίστευα στην αρχή ότι ήταν κάτι τέτοιο. Πίστεψα ότι έγινε τρακάρισμα και σκοτώθηκε κόσμος. Βγαίνοντας στο μπαλκόνια είδα ότι έγινε μία μεγάλη έκρηξη και μετά μία μεγάλη «μπάλα» φλόγας να ανεβαίνει», είπε αρχικά στο MEGA η κ. Τριανταφυλλιά, η οποία διαμένει πλησίον του εργοστασίου

«Μετά είδα να πετάγονται μεγάλα κομμάτια σαν σανίδες. Μετά από 5-10 λεπτά, πήρε φωτιά. Συγκλονίστηκα και δεν ήξερα τι να κάνω. Ακούσαμε φωνές μετά και είπαμε πως κάποιος είναι εκεί. Η φωτιά όσο πήγαινε και μεγάλωνε. Δεν μύριζε κάτι περίεργο. Δίπλα έχει Κέντρο Αποκατάστασης, και εκεί έχουν σπάσει τα τζάμια. Τραντάχτηκαν και στο σπίτι μου τα τζάμια. Μέχρι και στα Τρίκαλα που είναι 6 χλμ. ακούστηκε ο θόρυβος», συνέχισε η κ. Τριανταφυλλιά.

«Όλα πήγαιναν καλά με το εργοστάσιο, δούλευαν οικογενειακά. Σιγά σιγά μεγάλωσε η επιχείρηση. Δεν ακούγονταν παράπονα για την επιχείρηση. Αν δεν είχαν κοπή πίτας, θα ήταν πιο πολλά άτομα στον χώρο. δεν γνώριζα κάποιο από τα κορίτσια που σκοτώθηκαν. Θα πήγαινε ο γιος μου ως ελεγκτής ασφαλείας αλλά τελικά δεν πήγε. Όταν είχε πάρει κάτι μελέτες ο γιος μου, υπήρχαν πράγματα που έπρεπε να ελέγξει, αλλά δεν είμαι ειδική», υπογράμμισε συμπληρωματικά.

Υπήρξε καταγγελία το περασμένο καλοκαίρι για το εργοστάσιο

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, το περασμένο καλοκαίρι, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, υπήρξε καταγγελία για το εργοστάσιο.

«Εκπρόσωπός μας, μαζί με τμήμα, μεικτό κλιμάκιο της υγιεινής και ασφάλειας παρευρεθήκαμε στον χώρο. Εκεί, έγιναν κάποιες παρατηρήσεις» τόνισε ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η καταγγελία είχε φτάσει και στην περιφέρεια Θεσσαλίας.>

Τα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή της έκρηξης

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, κατέγραψε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, από την οποία συνολικά τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους.

Την ίδια ώρα, μία ακόμη γυναίκα αγνοείται. Τα θύματα απανθρακώθηκαν και οι σοροί τους ανασύρθηκαν κάτω από τη σκεπή που κατέρρευσε.

Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει το trikalaopinion, ο ουρανός φωτίστηκε και η νύχτα έγινε μέρα!

Η κάμερα που κατέγραψε το βίντεο λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1/26), είναι σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το εργοστάσιο που έγινε η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Δείτε το βίντεο:

Νωρίτερα, το φως της δημοσιότητας είδε ένα ηχητικό ντοκουμέντο από την έκρηξη.

Το βίντεο που ακολουθεί από το trikalazoom.site προέρχεται από κάμερα ασφαλείας σε περιοχή των Τρικάλων, σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα». Παρότι η κάμερα δεν έχει οπτική επαφή με το εργοστάσιο, καταγράφεται καθαρά ένας εκκωφαντικός ήχος ο οποίος φέρεται να είναι από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 03:55:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η καταγραφή αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου και επιβεβαιώνει τη μεγάλη έκταση με την οποία έγινε αισθητό σε ολόκληρη την πόλη.

Δείτε το βίντεο:

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις τα ξημερώματα όταν ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε απόσταση 10 χλμ, γεγονός που μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής.

Το υπόγειο του κεντρικού κτηρίου όπου στεγάζεται το τμήμα παραγωγής μπισκότων και δημητριακών, παραδίδεται στις φλόγες. Από το ωστικό κύμα, το εργοστάσιο κόβεται στα δύο, η οροφή κατέρρευσε και πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ισόγειο απανθρακώθηκαν. Από θαύμα γλίτωσαν οι άλλοι πέντε εργαζόμενοι που είχαν βάρδια καθώς είχαν βγει για διάλειμμα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο Κρατικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Σε ανακοίνωσή της η Βιολάντα ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», προσθέτει.

Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στον όλεθρο

Τα θύματα θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα αν η χθεσινοβραδινή βάρδια δεν ήταν μειωμένη, επειδή την προηγούμενη μέρα είχε γίνει η γιορτή για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών έσπευσαν στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία για να πληροφορηθούν την τύχη των ανθρώπων τους.

Λίγες ώρες πριν από την τραγωδία, διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πίτας της εταιρείας που εργάζονταν και τίποτα δεν προμήνυε το τι θα επακολουθούσε. Στη βάρδια έπρεπε να είναι 30 άτομα. Λόγω όμως της εκδήλωσης ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζομένων σε 12.