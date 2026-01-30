«Βιολάντα»: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού και την Βασιλική Σκαμπαρδώνη - Real.gr

Τελέστηκε η κηδεία της 45χρονης Ελένης Κατσαρού, μητέρας ενός παιδιού, η οποία έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα».

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να συγκεντρώνονται για να της πουν το τελευταίο αντίο. Τραγικές φιγούρες οι άνθρωποι της οικογένειάς της, που αποχαιρέτησαν την αγαπημένη τους Ελένη, η οποία έφυγε τόσο πρόωρα και τόσο άδικα από τη ζωή.

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε και η κηδεία της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, με τους δικούς της ανθρώπους να την αποχαιρετούν στις 14:00 μ.μ. στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Τραγικές φιγούρες ο σύζυγος, τα παιδιά και οι γονείς της.