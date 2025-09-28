Τραγωδία στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι τη Κυριακής στην περιοχή του Γαλαξιδίου.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις σήραγγες προς Ναύπακτο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nafpaktianews.gr, στο ένα όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι, ενώ στο δεύτερο όχημα βρισκόταν μόνο η οδηγός. Λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος, το αυτοκίνητο με επιβάτες το ζευγάρι, το οποίο κινείτο από Ναύπακτο προς Ιτέα, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το άλλο όχημα που κατευθυνόταν προς Ναύπακτο.

Άλλοι οδηγοί ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ και την Τροχαία, ενώ στο σημείο έσπευσαν και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Ιτέα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τους τρεις τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως, δύο από αυτούς υπέκυψαν στα σοβαρά τραύματά τους, ενώ η τρίτη τραυματίας παραμένει υπό νοσηλεία.