Τραγωδία στο Γκάζι: Μαρτυρίες - φωτιά για τον θάνατο της 16χρονης - Real.gr

Τα βίντεο και οι καταθέσεις που ρίχνουν φως στο τραγικό περιστατικό. Οι έρευνες για την άδεια λειτουργίας και τα ποτά που σέρβιρε το κλαμπ.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στοιχεία που φαίνονται να ξεκαθαρίζουν το μυστήριο γύρω από τον θάνατο της 16χρονης έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές. Η άτυχη ανήλικη κατέληξε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, στην περιοχή Γκάζι, έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Η έρευνα για την απόδοση ευθυνών γίνεται σε δύο στάδια. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει κατασχέσει φιάλες και δείγματα αλκοόλ από το νυχτερινό κέντρο, ώστε να διαπιστώσει αν υπήρχε νοθεία των ποτών καθιστώντας τα επικίνδυνα για την υγεία. Οι αναλύσεις θα γίνουν από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τα αποτελέσματα αναμένεται να βγουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ελέγχους διεξάγουν και υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, για να διαπιστώσουν αν το κατάστημα λειτουργούσε με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και αν είχε όλες τις κατάλληλες άδειες.

Η Αστυνομία φαίνεται πως έχει πλέον σαφή εικόνα των όσων προηγήθηκαν του θανάτου της 16χρονης. Σημαντικές για την πορεία των ερευνών κρίνονται οι καταθέσεις που έδωσαν οι δύο φίλες της. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο φίλες της αδικοχαμένης κοπέλας κατέθεσαν όλα όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ στους αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων που έχουν αναλάβει την έρευνα για την ακριβή αιτία θανάτου της 16χρονης. Πριν πάνε στο κλαμπ αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα από κάβα της περιοχής, με νόμιμο τρόπο καθώς η μία από τις κοπέλες επέδειξε την ταυτότητά της στον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Επειτα, οι τρεις φίλες συναντήθηκαν με ένα φιλικό τους ζευγάρι. Η παρέα κατανάλωσε ολόκληρη τη φιάλη. Στη συνέχεια, αφού το ζευγάρι αποχώρησε, οι τρεις φίλες μπήκαν στο κλαμπ, όπου σύμφωνα με τις μαρτυρικές καταθέσεις ήπιαν από ένα ποτό η καθεμία. Εκείνη τη στιγμή, η 16χρονη τους είπε πως έχει αρχίσει να μην αισθάνεται καλά και ζήτησε να βγουν από το κλαμπ προκειμένου να πάρει λίγο αέρα.

Πράγματι, βγήκαν από το κλαμπ και μάλιστα μπήκαν σε ψιλικατζίδικο της περιοχής προκειμένου να προμηθευτούν νερό για την ανήλικη φίλη τους. Αυτό μάλιστα πιστοποιείται και από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανηλίκων. Στη συνέχεια και ενώ βγαίνουν από το κατάστημα, η κοπέλα εμφανώς καταπονημένη φαίνεται να κάθεται στο πεζούλι εισόδου πολυκατοικίας απέναντι από το κλαμπ, ενώ δίπλα της ήταν οι δύο φίλες της, οι οποίες δεν είχαν αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ξαφνικά, γέρνει πίσω και καταρρέει. Σε αυτό το σημείο τα δύο νεαρά κορίτσια αρχίζουν να καλούν σε βοήθεια, καθώς αντιλαμβάνονται πως η κατάσταση είναι σοβαρή, ενώ ενημερώνουν και το ΕΚΑΒ. Τα τελευταία λεπτά της κοπέλας έχουν καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό που πήραν οι αστυνομικοί από τις κάμερες της πολυκατοικίας. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ μέσα σε επτά λεπτά είχαν φτάσει στο σημείο κάνοντας ενέργειες ανάνηψης της ανήλικης και ΚΑΡΠΑ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς αισθήσεις και αναπνοή και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν στάθηκε δυνατόν να κρατηθεί στη ζωή. Από τη νεκροψία που πραγματοποίησε ο ιατροδικαστής, εκτιμάται πως ο θάνατος της 16χρονης επήλθε συνεπεία πνευμονικής εμβολής, με μηχανισμό αιτίου το πνευμονικό οίδημα. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια θανάτου και κυρίως εάν ο θάνατος της ανήλικης επήλθε από κατανάλωση αλκοόλ ή άλλων ουσιών θα διαπιστωθούν όταν ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις, οπότε και θα εξαχθούν σαφή και επιστημονικά συμπεράσματα και μάλιστα μη αμφισβητήσιμα.

«Δεν προκαλείται από αλκοόλ»

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι ιατροδικαστές εκτιμούν πως ο θάνατος προήλθε από πνευμονική εμβολή περιπλέκει την κατάσταση. Σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα και τις μελέτες που έχουν δημοσιευτεί, το αλκοόλ δεν συνδέεται με την πνευμονική εμβολή. Οπως δηλώνει στη Realnews ο καθηγητής Πνευμονολογίας και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, η πνευμονική εμβολή μπορεί να προκληθεί από πολλά και διαφορετικά αίτια, αλλά όχι από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. «Σύμφωνα με μια μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2018 στην Αμερική, αποδεικνύεται ότι η πνευμονική εμβολή δεν σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ. Με αυτά τα δεδομένα, ο θάνατος της 16χρονης κοπέλας δεν προκλήθηκε από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ», λέει στην «R» ο Στ. Λουκίδης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας επισημαίνει ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, καθώς το «άτυχο κορίτσι μπορεί να είχε κάποιο γονιδιακό πρόβλημα το οποίο δεν γνώριζε ή ακόμα και θρομβοφιλία, η οποία οφείλεται σε κληρονομικούς παράγοντες ή επίκτητους παράγοντες. Η πνευμονική εμβολή, επιπλέον, μπορεί να προκλήθηκε αν βρισκόταν ακίνητη για πολλή ώρα. Υπάρχουν εκατό λόγοι που μπορεί να προκάλεσαν την πνευμονική εμβολή. Ισως και να μην καταλάβουμε ποτέ πώς προκλήθηκε». Οπως εξηγεί ο Στ. Λουκίδης, «η πνευμονική εμβολή είναι η απόφραξη της πνευμονικής αρτηρίας ή των κλάδων της από θρόμβο αίματος, ο οποίος συνήθως προέρχεται από τα κάτω άκρα. Η κατάσταση αυτή εμποδίζει τη ροή του αίματος στους πνεύμονες, μειώνει τα επίπεδα οξυγόνου και αποτελεί επείγον ιατρικό περιστατικό, ενώ αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα μπορεί να προκαλέσει και τον θάνατο».

Μεγάλη καθυστέρηση

Στο μεταξύ και με αφορμή την τραγική υπόθεση του άδικου χαμού της 16χρονης, οι ευθύνες για την καθυστέρηση ειδοποίησης της ΕΛ.ΑΣ. έχουν γίνει «μπαλάκι» μεταξύ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείου Υγείας. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζουν πως ενημερώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής για το περιστατικό από τον πατέρα της 16χρονης, ο οποίος πήγε στο Α.Τ. Ομονοίας, με την αναγγελία θανάτου του παιδιού του ανά χείρας προκειμένου να δοθεί η εντολή για νεκροψία-νεκροτομή. Από το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» υποστηρίζουν πως προσπάθησαν να ενημερώσουν την Αστυνομία. Το Α.Τ. Συντάγματος τους έδωσε το τηλέφωνο του αξιωματικού υπηρεσίας, χωρίς όμως ποτέ να λάβουν απάντηση στις κλήσεις που πραγματοποίησαν. Εδώ βέβαια τίθεται το ερώτημα αφού στο Τμήμα δεν απάντησαν στις κλήσεις γιατί δεν ενημέρωσαν το «100» και εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Από την πλευρά τους στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζουν πως καμία κλήση δεν δέχτηκε το Τμήμα Συντάγματος, όπως βέβαια και το «100».

Κανείς δεν τιμωρείται!

Οκτώ μαθητές είχαν καταλήξει στο νοσοκομείο έπειτα από διασκέδαση σε κλαμπ πέρυσι τον Οκτώβριο, όμως το νυχτερινό κέντρο άνοιξε ξανά ύστερα από ενάμιση μήνα

Η τραγική είδηση του θανάτου της άτυχης 16χρονης φέρνει ξανά στην επικαιρότητα το περιστατικό που συνέβη ακριβώς πριν από έναν χρόνο, τον Οκτώβριο του 2024, όταν ανήλικοι μαθητές κατά τη διάρκεια χοροεσπερίδας των σχολείων τους κατανάλωσαν νοθευμένα ποτά, με αποτέλεσμα δεκάδες από αυτούς να νιώσουν έντονη αδιαθεσία και τάση λιποθυμίας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν οκτώ μαθητές, ενώ ένα κορίτσι χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ανησυχητική. Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές των σχολείων από το Χαλάνδρι, την Αγία Παρασκευή, την Παιανία, τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη είχαν βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο της λεωφόρου Βουλιαγμένης για τη χοροεσπερίδα που είχε διοργανώσει ιδιωτική εταιρεία εκδηλώσεων σε συνεννόηση με τους μαθητές των γυμνασίων και λυκείων.

Μάλιστα φαίνεται ότι οι διοργανωτές των σχολικών χορών αμέσως μετά το περιστατικό εξαφάνισαν τα «ίχνη» τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία διαφήμιζαν τις εκδηλώσεις τους, ενώ δεν εντοπίστηκαν από την Αστυνομία. Οπως είχαν δηλώσει οι μαθητές, παρά το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η κατανάλωση αλκοόλ από τους ανηλίκους, το κλαμπ τούς σέρβιρε άφθονα ποτά. «Ηταν 28 ευρώ το τραπέζι με δύο μπουκάλια και υπήρχε open bar. Υπήρχε προσφορά από το μαγαζί, με 45 ευρώ έπινες όσα ποτά ήθελες», είπαν τα παιδιά στους αστυνομικούς. Επειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τον δήμο Αθηναίων, το νυχτερινό κέντρο σφραγίστηκε, καθώς διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν παραβάσεις με την άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες Αρχές κατέσχεσαν τις φιάλες με το αλκοόλ που δόθηκαν στους μαθητές προκειμένου να εξακριβωθεί αν ήταν νοθευμένες. Ωστόσο, το κλαμπ τελικά άνοιξε ξανά, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες δέχθηκαν τους ισχυρισμούς των ιδιοκτητών του ότι ο χώρος είχε ενοικιαστεί από άλλη εταιρεία, η οποία ήταν υπεύθυνη για τα παραπτώματα. «Για εκείνο το περιστατικό δεν τιμωρήθηκε κανείς και το νυχτερινό κέντρο ξεκίνησε να λειτουργεί έπειτα από ενάμιση μήνα. Αλλωστε ο νόμος τότε ήταν πολύ πιο ήπιος», ανέφεραν στην «R» πηγές από τον δήμο Αθηναίων. Ο νόμος για την πώληση αλκοόλ και προϊόντων καπνού σε ανηλίκους άλλαξε τον περασμένο Ιούλιο, προβλέποντας έλεγχο για τις ηλικίες των ατόμων που εισέρχονται σε νυχτερινά κέντρα. Για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα από 500 έως 10.000 ευρώ αλλά και φυλάκιση έως και τρία χρόνια. Οπως, όμως, φάνηκε με τον πιο τραγικό τρόπο, ο νόμος δυστυχώς δεν εφαρμόζεται καθολικά.