Τραγωδία στο Ηράκλειο: 43χρονος πνίγηκε ενώ έτρωγε - Real.gr
09:38, 08/09/2025
Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας νεαρός σε περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα, στις Γούρνες όταν ένας 44χρονος την ώρα που απολάμβανε το γεύμα του στο σπίτι πνίγηκε από ένα κομμάτι φαγητού.

Οι οικείοι του σε κατάσταση πανικού ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ με το ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο και να τον μεταφέρει στο ΠΑΓΝΗ.

Ομως παρά τις προσπάθειες διασωστών και στη συνέχεια των γιατρών στο νοσοκομείο, ο 43χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

