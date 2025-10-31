Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκροί μητέρα και γιος μετά από φωτιά - Με νάιλον στο κεφάλι η μία σορός - Real.gr

Οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την περιοχή του Μασταμπά και το Ηράκλειο καθώς μία ηλικιωμένη και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους.

Ο έτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, πήδηξε από την ταράτσα και έχει παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ με σοβαρά τραύματα. Για την περίπτωση του είχαν κινητοποιηθεί αστυνομικοί καθώς το συμβάν ως προς το δικό του πρόσωπο δόθηκε ως απόπειρα αυτοκτονίας. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πήδηξε για να γλιτώσει από τη φωτιά ή αν πήδηξε από την ταράτσα με πρόθεση να δώσει τέλος στη ζωή του, ενώ φέρεται να ερευνάται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής η αιτία της πυρκαγιάς και αν πρόκειται για εμπρησμό ή κάτι άλλο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, μία εκδοχή που εξετάζεται από τις Αρχές είναι να προκάλεσε εκείνος τη φονική φωτιά και εν συνεχεία να προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του.

Τα ευρήματα στον τόπο της διπλής τραγωδίας είναι ανατριχιαστικά. Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο. Σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι κείτονταν νεκρός ένας άνδρας, περίπου 55 ετών-οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ο γιος που είχε υποστεί εγκεφαλικό και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα- και φέρεται να έφερε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι. Ένα εύρημα που δίνει άλλη τροπή στην ήδη τραγική υπόθεση.

Στον τόπο της ανείπωτης τραγωδίας βρίσκεται αυτήν την ώρα ιατροδικαστής.

Στη γειτονιά όλοι είναι συγκλονισμένοι από την ανείπωτη τραγωδία με θύματα μητέρα και γιο, 90 και περίπου 55 ετών αντίστοιχα.