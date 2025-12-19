Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 65χρονος μετά από τροχαίο - Real.gr

Μία ακόμα τραγωδία εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Κρήτης καθώς ένας άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν νωρίς σήμερα το μεσημέρι σε δρόμο του Γαζίου όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, για άγνωστο ακόμα λόγο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 65χρονο οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

«Ο 65χρονος υπέστη ανακοπή με τους γιατρούς να του κάνουν ΚΑΡΠΑ χωρίς όμως αποτέλεσμα», ανέφερε μιλώντας στο patris, ο διοικητής του Βενιζελείου νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης.

Την ίδια ώρα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ μετέφεραν στο νοσοκομείο και μία 30χρονη γυναίκα η οποία ήταν συνοδηγός στο δεύτερο όχημα με την κατάσταση της υγείας της να είναι καλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Τροχαία η οποία ερευνά την υπόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του δυστυχήματος καθώς δεν αποκλείεται ο 65χρονος πρώτα να υπέστη ανακοπή και μετά να έγινε το τροχαίο.