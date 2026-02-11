Τραγωδία στο Ηράκλειο: Τον βρήκαν νεκρό μέσα στο γυμναστήριο – Ήταν πρώην πρωταθλητής - Real.gr

Τραγωδία στο Ηράκλειο όταν 58χρονος πρώην πρωταθλητής ακοντισμού, εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε γυμναστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες όταν συγγενείς του άτυχου άνδρα τον αναζητούσαν χωρίς αποτέλεσμα επί ώρες. Τελικά, οι ίδιοι πήγαν στο γυμναστήριο όπου διατηρούσε σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου και είδαν πως ο χώρος ήταν κλειδωμένος.

Όταν κατάφεραν και άνοιξαν το γυμναστήριο είδαν το άψυχο σώμα του και σε κατάσταση σοκ ειδοποίησαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την σορό του άτυχου άνδρα και την μετέφερε στο νοσοκομείο ενώ στελέχη της αστυνομίας προχώρησαν σε αυτοψία στον χώρο.

Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές στο patris.gr, ο 58χρονος δεν αντιμετώπιζε κανένα απολύτως πρόβλημα υγείας ενώ κατά την αυτοψία του χώρου οι Αρχές δεν εντόπισαν τίποτε το ύποπτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του θανάτου.