Τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρήκε νεκρό τον αδερφό της μέσα στο σπίτι του - Real.gr

Μια οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο, όταν 60χρονη γυναίκα εντόπισε νεκρό τον 63χρονο αδελφό της μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας δεν είχε επικοινωνήσει με τους συγγενείς του για αρκετό διάστημα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Έτσι, περίπου στις 10:00 το πρωί σήμερα Δευτέρα, η αδελφή του πήγε στο σπίτι του για να τον αναζητήσει, όπου και τον εντόπισε νεκρό μέσα στην κρεβατοκάμαρα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 63χρονος φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή χθες Κυριακή στο σπίτι του.