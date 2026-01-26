Τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρήκε νεκρό τον αδερφό της μέσα στο σπίτι του - Real.gr

Quantcast
13:49, 26/01/2026
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρήκε νεκρό τον αδερφό της μέσα στο σπίτι του

Μια οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο, όταν 60χρονη γυναίκα εντόπισε νεκρό τον 63χρονο αδελφό της μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο άνδρας δεν είχε επικοινωνήσει με τους συγγενείς του για αρκετό διάστημα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία.

Έτσι, περίπου στις 10:00 το πρωί σήμερα Δευτέρα, η αδελφή του πήγε στο σπίτι του για να τον αναζητήσει, όπου και τον εντόπισε νεκρό μέσα στην κρεβατοκάμαρα του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 63χρονος φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή χθες Κυριακή στο σπίτι του.

