Τραγωδία στο Κερατσίνι: Ηλικιωμένοι εντοπίστηκαν νεκροί στο μπαλκόνι τους σπιτιού τους, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του γιου τους - Real.gr

Μια συγκλονιστική ιστορία, που αφήνει ενδεχομένως ανοιχτά ερωτήματα, ξετυλίχτηκε στο Κερατσίνι, με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων να πεθαίνουν μαζί στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Ο θάνατος του ζευγαριού έρχεται έναν χρόνο μετά τον θάνατο από καρδιακή προσβολή μπροστά στα μάτια τους του γιου τους.

Σύμφωνα με το MEGA, το πρωί του περασμένου Σαββάτου ο εγγονός των ηλικιωμένων και γιος του αδικοχαμένου παιδιού τους πήγε στο σπίτι των παππούδων για να τους αφήσει κάποια ψώνια. Τότε τους βρήκε νεκρούς, δίπλα δίπλα, στο μπαλκόνι και κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο.

«Εγώ είχα πάει να τους πάω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους, και τίποτα… πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου, στα χέρια μου, μπροστά στα μάτια τους και εντάξει, οι άνθρωποι τώρα τελευταία ήταν σε δύσκολη κατάσταση», είπε ο ίδιος στο Mega.

Πληροφορίες αναφέρουν πως και οι δύο είχαν καταπέσει μετά τον θάνατο του παιδιού τους, ενώ βρίσκονταν και σε ένταση με την κόρη τους, που ζει πολύ κοντά στο σπίτι τους στο Κερατσίνι.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως και οι δύο πέθαναν από ανακοπή, πρώτα ο άνδρας και ύστερα η γυναίκα.

Ο εγγονός εμφανίστηκε σίγουρος πως η γιαγιά του είδε τον παππού αναίσθητο και προσπάθησε να τον σύρει, ακριβώς πριν πάθει και η ίδια ανακοπή.