Τραγωδία στο Κιλκίς: Νεκρός 62χρονος σε τροχαίο – Το ΙΧ του καρφώθηκε σε δέντρο - Real.gr

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα, στο 2ο χλμ. της επαρχιακής οδού Αξιούπολης - Φανού, στο Κιλκίς.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 62χρονος εξετράπη της πορείας του, γύρω στη 01.30π.μ, και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.