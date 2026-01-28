Τραγωδία στο Μάτι: Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο, πρότεινε η εισαγγελέας - Real.gr

Την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας του ποινικού τμήματος του Αρείου πάγου, Νίκη – Αναστασία Μουζάκη.

Της Άννας Κανδύλη

Στο Ανώτατο Δικαστήριο έχουν προσφύγει ο τότε αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης και ο κάτοικος που καταδικάστηκε για τον εμπρησμό, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος. Ζητούν να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου, αιτούμενοι μεταξύ άλλων τη μείωση της ποινής που τους επιβλήθηκε.

Οι τρεις πρώτοι που παραμένουν στη φυλακή υποστηρίζουν ότι η απόφαση δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη, ότι έπρεπε να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά, όπως αυτό του σύννομου βίου, καθώς και ότι κακώς η ποινή τους δεν μετατράπηκε σε χρηματική, όπως έγινε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Κατά την εισαγγελέα ωστόσο, η απόφαση είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών. Ορθώς επίσης, σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε η ποινή, καθώς «με βάση τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα για ποινές 3-5 ετών δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολογία για τη μη μετατροπή της ποινής».

Στον Άρειο Πάγο παρέστησαν και συγγενείς θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, ζητώντας από το δικαστήριο να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου. Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23/7/18 στην Ανατολική Αττική, Κάλλι Αναγνωστου: «Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζήσουν».