Τραγωδία στο Μάτι: Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο, πρότεινε η εισαγγελέας - Real.gr

Τραγωδία στο Μάτι: Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο, πρότεινε η εισαγγελέας

12:23, 28/01/2026
  • Τέσσερις καταδικασθέντες για την τραγωδία στο Μάτι, μεταξύ των οποίων ο τότε αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο ζητώντας την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου και τη μείωση της ποινής τους.
  • Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρότεινε την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης, κρίνοντας ότι η απόφαση του Εφετείου είναι επαρκώς αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή όσο και την απόρριψη των ελαφρυντικών.
  • Συγγενείς θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς παρέστησαν στον Άρειο Πάγο, ζητώντας να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου, τονίζοντας ότι «οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζήσουν».
Την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης τεσσάρων καταδικασθέντων που προσέφυγαν στον Άρειο πάγο για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας του ποινικού τμήματος του Αρείου πάγου, Νίκη – Αναστασία Μουζάκη.
Της Άννας Κανδύλη

Στο Ανώτατο Δικαστήριο έχουν προσφύγει ο τότε αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρης Τερζούδης, ο υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης και ο κάτοικος που καταδικάστηκε για τον εμπρησμό, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος. Ζητούν να αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου, αιτούμενοι μεταξύ άλλων τη μείωση της ποινής που τους επιβλήθηκε.

Οι τρεις πρώτοι που παραμένουν στη φυλακή υποστηρίζουν ότι η απόφαση δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη, ότι έπρεπε να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά, όπως αυτό του σύννομου βίου, καθώς και ότι κακώς η ποινή τους δεν μετατράπηκε σε χρηματική, όπως έγινε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Κατά την εισαγγελέα ωστόσο, η απόφαση είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών. Ορθώς επίσης, σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε η ποινή, καθώς «με βάση τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα για ποινές 3-5 ετών δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολογία για τη μη μετατροπή της ποινής».

Στον Άρειο Πάγο παρέστησαν και συγγενείς θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, ζητώντας από το δικαστήριο να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου. Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23/7/18 στην Ανατολική Αττική, Κάλλι Αναγνωστου: «Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζήσουν».

