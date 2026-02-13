Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι - Real.gr

Ένας 48χρονος έχασε τη ζωή του στο Παγκράτι, όπου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Τραγωδία σημειώθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2), στο Παγκράτι με θύμα έναν 48χρονο.

Όλα συνέβησαν όταν ο άνδρας υπέστη ανακοπή την ώρα που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του.

Το δυστύχημα συνέβη επί της οδού Ελλανίκου στο Παγκράτι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τού έγινε ΚΑΡΠΑ και προσπάθεια ανάνηψης.

Ακολούθως, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.