Τραγωδία στο Παράλιο Άστρος: Νεκρός ο λιμενικός που έπεσε στη θάλασσα - Πώς συνέβη το δυστύχημα - Real.gr

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και την άμεση κινητοποίηση, ο λιμενικός που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο Παράλιο Άστρος, έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες και ενώ φαινόταν πως τα έντονα φαινόμενα είχαν υποχωρήσει, ο 52χρονος προσπαθούσε να βεβαιώσει ότι όλα τα σκάφη ήταν στη θέση τους. Τότε διέκρινε πως ένα από αυτά δεν ήταν καλά δεμένο, ωστόσο στην προσπάθειά του να το «ασφαλίσει», γλίστρησε, χτύπησε το κεφάλι του και έπεσε στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει ένα από τα μανιασμένα κύματα λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, ενώ μετά από λίγη ώρα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρους. Εκεί, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, παρά τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Όπως ανέφεραν ντόπιοι στην ΕΡΤ, ο άτυχος λιμενικός ήταν πολύ αγαπητός, αλλά και αρκετά έμπειρος, γνωρίζοντας τη θάλασσα και την περιοχή. Φέρεται μάλιστα να «πέρασε από το σημείο και δύο και τρεις φορές για να επιβεβαιώσει ότι όλα τα σκάφη ήταν στη θέση τους».

Η τραγική είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.