Τραγωδία στο Πέραμα από ανατροπή φορτηγού: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πέραμα, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του.
Στο τροχαίο επενέβη η Πυροσβεστική, που ανέσυρε από το φορτηγό νεκρή μια γυναίκα, ενώ απεγκλωβίστηκε τραυματίας ο γιος της που οδηγούσε το όχημα.
Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
