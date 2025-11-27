Τραγωδία στο Πέραμα από ανατροπή φορτηγού: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα - Real.gr

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πέραμα, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του.

Στο τροχαίο επενέβη η Πυροσβεστική, που ανέσυρε από το φορτηγό νεκρή μια γυναίκα, ενώ απεγκλωβίστηκε τραυματίας ο γιος της που οδηγούσε το όχημα.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.