Quantcast
Τραγωδία στο Πέραμα από ανατροπή φορτηγού: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα - Real.gr
real player

Τραγωδία στο Πέραμα από ανατροπή φορτηγού: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα

08:43, 27/11/2025
Τραγωδία στο Πέραμα από ανατροπή φορτηγού: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Πέραμα, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του.

Στο τροχαίο επενέβη η Πυροσβεστική, που ανέσυρε από το φορτηγό νεκρή μια γυναίκα, ενώ απεγκλωβίστηκε τραυματίας ο γιος της που οδηγούσε το όχημα.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν καθοριστικά βήματα οκτάδας σε Europa και Conference League

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν καθοριστικά βήματα οκτάδας σε Europa και Conference League

09:55 27/11
Παπαθανάσης: Πάνω από 56 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για τις «Νταντάδες της γειτονιάς» – Ωφελούμενοι περίπου 3.600 γονείς

Παπαθανάσης: Πάνω από 56 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για τις «Νταντάδες της γειτονιάς» – Ωφελούμενοι περίπου 3.600 γονείς

09:50 27/11
Δύο συλλήψεις στην Αττική για κατοχή πλαστών έργων τέχνης- Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

Δύο συλλήψεις στην Αττική για κατοχή πλαστών έργων τέχνης- Κατασχέθηκαν πάνω από 400 πίνακες ζωγραφικής, όπλα και σφαίρες

09:48 27/11
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

09:46 27/11
Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοινώνει σήμερα ένα πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας

Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοινώνει σήμερα ένα πρόγραμμα εθελουσίας στρατιωτικής θητείας

09:45 27/11
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη ζητεί η ΝΔ επιφυλασσόμενη για βίαιη προσαγωγή - To αίτημα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

09:33 27/11
Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

Τσίπρας για το βιβλίο του: Τους ευχαριστώ πολύ για τα καλά τους λόγια - Εγώ θα μιλήσω στις 3 Δεκεμβρίου

09:28 27/11
Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Φανάρι και τη Νίκαια – Σήμερα η συνάντηση με Ερντογάν

Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Φανάρι και τη Νίκαια – Σήμερα η συνάντηση με Ερντογάν

09:20 27/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved