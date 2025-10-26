Τραγωδία στο Πήλιο: Κατέρρευσε μπροστά στους συγγενείς του ενώ μάζευε ελιές - Real.gr

Ένας 54χρονος από το Νότιο Πήλιο κατέρρευσε χθες μπροστά στα μάτια συγγενικών του προσώπων, την ώρα που μάζευαν ελιές σε κτήμα.

Ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και έπεσε στο χώμα, ενώ έντρομοι οι συγγενείς του έσπευσαν να καλέσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Μέχρι να φτάσει το πλήρωμα του ασθενοφόρου κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες για να τον συνεφέρουν, αλλά ο 54χρονος έχασε τις αισθήσεις του και οι διασώστες που τον παρέλαβαν δεν μπόρεσαν να του προσφέρουν καμία βοήθεια.

Στο Κέντρο Υγείας, όπου μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε τυπικά ο θάνατός του, αναφέρει το gegonotanews.