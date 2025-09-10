Τραγωδία στο Ρέθυμνο: 57χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο - Real.gr

Quantcast
Τραγωδία στο Ρέθυμνο: 57χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο
Τραγωδία στο Ρέθυμνο: 57χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο

21:53, 10/09/2025
Νέο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Σπηλίου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Όπως αναφέρει το cretalive, το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν ο οδηγός, αλλοδαπός σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί.

Άμεσα, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Στην επιχείρηση για τον απεγκλωβισμού του άτυχου άνδρα συμμετείχαν 6 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με τρία πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η σορός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου από τους πυροσβέστες και παραδόθηκε στο πλήρωμα του ασθενοφόρου. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ήταν ήδη πολύ αργά για τον οδηγό του ΙΧ.

