Τραγωδία στο Βελούχι: Ο γιος αναγνώρισε τη σορό του 74χρονου ορειβάτη - Εντοπίστηκε σε χαράδρα - Real.gr

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤnews, που μεταδόθηκαν στην εκπομπή UPDATE, ο γιος του μέχρι πρότινος αγνοούμενου 74χρονου ορειβάτη, επιβεβαίωσε ότι η σορός που εντοπίστηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, ανήκει στον πατέρα του. Xρειάστηκαν δύο μέρες αναζητήσεων του αγνοούμενου, ενώ όπως έγινε γνωστό είχε σταματήσει προς την ψηλή κορυφή κατά την ανάβαση το Σάββατο.

Οι υπόλοιποι συνέχισαν την ανάβαση και κατά την κατάβαση είχαν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμφωνήσει να συναντηθούν σε προκαθορισμένο σημείο. Μόλις κατέβηκαν τα υπόλοιπα μέλη, από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά, δεν τον βρήκαν στο σημείο που είχαν πει ότι θα βρεθούν και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Το ανησυχητικό ήταν ότι χτυπούσε το τηλέφωνό του χωρίς όμως να απαντά και αμέσως ξεκίνησαν έρευνες τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, χωρίς να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του.

Η σορός εντοπίστηκε στην χαράδρα της Αγίας Τριάδας, περίπου κατά προσέγγιση ένα χιλιόμετρο από το σημείο που είχαν χωριστεί, ο 74χρονος με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Από τη μία το μεσημέρι σήμερα, τα drones της 8ης ΕΜΑΚ από τη Λάρισα κατάφεραν και βρήκαν τη σωρό. Μέλη της Διασωστικής Ευρυτανίας, του σώματος με σκι εκτός πίστας, προσέγγισαν άμεσα, βάσει της εικόνας που πήραν από τα drone και εντόπισαν τη σορό, η οποία από την πρώτη στιγμή παρέπεμπε, βάση ρουχισμού στον 74χρονο αγνοούμενο.

Μέλη της ΕΜΑΚ της 1ης, 7ης και της 8ης, από Αθήνα, Λάρισα και Λαμία και μετά από τρεις ώρες κατάφεραν να κατεβάσουν τη σορό από το βουνό, βορειοανατολικά του όρους Βελούχι, όπου περίμεναν μέλη της οικογένειάς του και τα οποία αναγνώρισαν τον πατέρα τους.