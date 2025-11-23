Τραγωδία στον Ισθμό Κορίνθου: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο κανάλι - Real.gr

Quantcast
Τραγωδία στον Ισθμό Κορίνθου: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα στο κανάλι

19:30, 23/11/2025
Νέο τραγικό περιστατικό συγκλονίζει την Κορινθία, καθώς το απόγευμα της Κυριακής εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας, μέσα στο κανάλι του Ισθμού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, άνδρες του Λιμενικού που έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν τον άνδρα να επιπλέει.Αφού τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά, ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Εκεί, δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, ενώ δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διερευνηθούν τα αίτια. Πρόκειται για δεύτερο νεκρό που εντοπίζεται στο ίδιο σημείο μέσα σε λίγες ημέρες.

