Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Θρήνος για την μητέρα που «χάθηκε» στην άσφαλτο – Πώς έγινε το τροχαίο - Real.gr

Θρήνος επικρατεί στην τοπική κοινωνία της Κρήτης για την 59χρονη μητέρα δύο παιδιών που άφησε χθες την τελευταία της πνοή έπειτα από το τρομακτικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η 59χρονη μητέρα βρισκόταν μαζί με ένα ακόμα άτομο στο αυτοκίνητό της και κινούνταν επί του ΒΟΑΚ με κατεύθυνση προς την Κίσσαμο.

Λίγα λεπτά μετά τις 3.30 το μεσημέρι και ενώ είχε περάσει τον κόμβο του Πλατανιά, άγνωστο πώς, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και πέρασε στην αντίθετη κατεύθυνση – παρά τα κολωνάκια – με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δύο αυτοκίνητα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με το αυτοκίνητο της 59χρονης να μετατρέπεται σε μία άμορφη μάζα και η ίδια να εγκλωβίζεται στα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική με τρία οχήματα και οκτώ άνδρες.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν και απεγκλώβισαν την άτυχη γυναίκα η οποία όμως ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Δύο άνδρες και μία γυναίκα στο νοσοκομείο

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν τρία ακόμα άτομα. Πρόκειται για τους οδηγούς των δύο οχημάτων, μία 46χρονη και ένας 53χρονος καθώς επίσης και ο 64χρονος συνοδηγός της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr και οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων όπου εξακολουθούν νοσηλεύονται χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους.

«Τα κολωνάκια, από μόνα τους, δεν σώζουν ζωές», αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΣΥΠΡΟΤΑ, Γιάννης Λιονάκης με αφορμή το χθεσινό θανατηφόρο στον ΒΟΑΚ.

Ο κ. Λιονάκης με ανάρτησή του στα social media έκανε λόγο πως πρόκειται για τον «πρώτο θάνατο σε κολωνάκια».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Δυστυχώς σήμερα μια Χανιώτισσα έχασε τη ζωή της στο ΒΟΑΚ ,σε περιοχή χωρίς στηθαίο,όπου μπήκαν πριν 6 μήνες πλαστικά κολωνάκια.

Καλά είναι τα Κολωνάκια . Αλλά ας μην κοροϊδευόμαστε.

Μόνα τους δεν σώζουν ζωές.

Λειτουργούν κυρίως στην ψυχολογία μας. Και στην αποτροπή του προσπεράσματος.

Αν όμως είσαι μεθυσμένος, κουρασμένος, αφηρημένος ή τρέχεις,

πάλι θα μπεις στο αντίθετο ρεύμα.

Και πάλι κάποιος θα σκοτωθεί ,ίσως κι εσύ.

Το ζητούμενο δεν είναι να “μας σώσει” το πλαστικό.

Το ζητούμενο είναι μυαλό.

Σοβαρή οδήγηση.

Και ουσιαστικές παρεμβάσεις: Σωστός δρόμος, έλεγχοι, παιδεία.

Γιατί αλλιώς , απλώς βάζουμε κολωνάκια πάνω στο πρόβλημα.

Θα βοηθήσουν αλλά δεν είναι πανάκεια.

Πιέστε λοιπόν τους ρυθμούς για πολλούς,εύλογους λόγους να δούμε αυτό που χρόνια περιμένουμε .