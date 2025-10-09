Τραγωδία στον Βόλο: 75χρονος πνίγηκε την ώρα που έτρωγε – «Δεν πρόλαβε κανείς να τον σώσει» - Real.gr

Quantcast
09:00, 09/10/2025
Τραγωδία στον Βόλο: 75χρονος πνίγηκε την ώρα που έτρωγε – «Δεν πρόλαβε κανείς να τον σώσει»

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Ένας 75χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης έχασε τη ζωή του, όταν πνίγηκε την ώρα που έτρωγε σε εστιατόριο στον Βόλο, κατά τη διάρκεια εκδρομής με το ΚΑΠΗ της περιοχής του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο ηλικιωμένος, έχασε τις αισθήσεις του ενώ έτρωγε μία μπριζόλα. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των παρευρισκομένων και του προσωπικού να τον βοηθήσουν, ο 75χρονος δεν τα κατάφερε.

Ο γιος του άτυχου 75χρονου, μιλώντας στο thenewspaper.gr, περιέγραψε τις τραγικές στιγμές που έζησε η οικογένεια: «Δεν πρόλαβε κανείς να τον σώσει. Ο πατέρας μου καθόταν ήρεμος, απολαμβάνοντας το φαγητό του, όταν ξαφνικά ένα κομμάτι μπριζόλας του κόλλησε στον λαιμό. Ήταν αδύνατον να αναπνεύσει. Η μητέρα μου, οι θείοι και οι υπόλοιποι συνταξιδιώτες του προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τον βοηθήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ήταν σοκαριστικό και τρομακτικό να τον βλέπουν να παλεύει για λίγα δευτερόλεπτα που φάνηκαν ατελείωτα. Με πήραν τηλέφωνο και μου ανακοίνωσαν την τραγική είδηση… ο πατέρας μου δεν είναι πια μαζί μας».

 

