Τραγωδία με οπαδό της ΑΕΚ: «Κρατούσαν καδρόνια...» - Το χρονικό της επίθεσης χούλιγκαν της Ντ. Ζάγκρεμπ στη Ν. Φιλαδέλφεια - ΕΛΑΣ: Υπήρχαν και Έλληνες συνεργοί - Συγκλονιστικές μαρτυρίες

«Ήμασταν σε καφετέρια εγώ με άλλους τρεις φίλους. Πίναμε καφέ και μας ενημέρωσε το παλικάρι που έχει την καφετέρια ότι έρχονται κάποιοι για να κάνουν φασαρία. "Σηκωθείτε και φύγετε. Θα κλείσουμε και εμείς γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος" μας είπε», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητό μου, είδα από τη γωνία ότι ερχόντουσαν πολλά άτομα που κρατούσαν καδρόνια και άλλα αντικείμενα που γυάλιζαν. Κατάλαβα ότι δεν θα προλάβαινα να φτάσω στο όχημά μου, γύρισα να φύγω. Το άφησα. Έσπασαν το μπροστά και το πίσω παρμπρίζ».

«Δεν χτυπήσαμε εμείς, αλλά άκουσα ότι έχουν χτυπηθεί άλλοι άνθρωποι. Αμαρτία από τον θεό. Πάλι καλά πρόλαβαν και έφυγαν, γιατί ήταν και ηλικιωμένοι άνθρωποι στην καφετέρια», κατέληξε.

Ο άτυχος νέος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου και δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του, τα οποία προέκυψαν από πολλαπλές μαχαιριές. Εκεί μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες και οι υπόλοιποι τραυματίες.

Συνολικά, τραυματίστηκαν στα επεισόδια εννέα άτομα. Οι υπόλοιποι οκτώ είναι τρεις Έλληνες και πέντε Κροάτες, οι οποίοι νοσηλεύονται.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια: Έρευνα για τον εντοπισμό επιπλέον δραστών

Συνεχίζονται οι έρευνες για το αιματηρό περιστατικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, με θύμα έναν 29χρονο οπαδό της ΑΕΚ.

Συνολικά έγιναν 98 συλλήψεις ατόμων που εμπλέκονται στα επεισόδια, ενώ ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό επιπλέον δραστών.

Το χρονικό των επεισοδίων σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Βραδινές ώρες χθες, Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023, ομάδα περίπου 100-120 οπαδών της Dinamo Zagreb, μαζί με Έλληνες οπαδούς-συνεργούς τους, βρέθηκαν στον Περισσό. Στην ευρύτερη περιοχή ήταν συγκεντρωμένοι οπαδοί της Α.Ε.Κ..

Ακολούθησαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, που προέβησαν σε ρίψεις φωτοβολίδων, αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, αντικειμένων, πετρών, αλλά και χρήση αυτοσχέδιων ροπάλων. Τα επεισόδια έλαβαν χώρα μιάμιση ώρα μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης της φιλοξενούμενης ομάδας και της αποχώρησής της από το γήπεδο, καθώς και των παραγόντων, συνοδεία αστυνομικών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατέστειλαν την συμπλοκή, ενώ γρήγορα ακινητοποίησαν και συνέλαβαν συνολικά 98 άτομα, εμπλεκόμενα στα επεισόδια.

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό επιπλέον δραστών και για οποιαδήποτε άλλη πτυχή της υπόθεσης συνεχίζεται εντατικά.

Σοκάρουν τα βίντεο από τα επεισόδια

Σοκαριστικά, δε, είναι τα βίντεο που κυκλοφορούν και τα οποία δείχνουν μάχες με καδρόνια ακριβώς δίπλα από το γήπεδο της Ένωσης. Σε ένα εξ αυτών φαίνονται οι Κροάτες να βγαίνουν από τα βαγόνια του ΗΣΑΠ, κρατώντας λοστάρια.

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο:

07.08.2023, Before tomorrow match AEK Athens???? - Dinamo Zagreb????, ~150 BBB in AEK area, on video AEK hools looking for BBB https://t.co/Fjy3xrlEmQpic.twitter.com/w5Bic0Mn2t