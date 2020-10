Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Τρένο συγκρούστηκε με λεωφορείο - Τουλάχιστον 17 νεκροί - ΒΙΝΤΕΟ

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιφέρειας είπε ότι "ο απολογισμός μέχρι στιγμής είναι 17 νεκροί" και πρόσθεσε ότι η σύγκρουση συνέβη γύρω στις 8 το πρωί τοπική ώρα. Ο κυβερνήτης της επαρχίας είπε στους ρεπόρτερ ότι περίπου 29 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί.

Οι εικόνες που έρχονται από το σημείο της τραγωδίας είναι συγκλονιστικές με τους διασώστες να παλεύουν μέσα στα διαλυμένα μέταλλα και τη σκόνη να ανασύρουν επιζώντες ή πτώματα, ενώ τα πράγματα των επιβατών είναι διασκορπισμένα.

Το λεωφορείο πήγε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές και επειδή έβρεχε καταρρακτωδώς, μάλλον, δεν είδε το τρένο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής αστυνομίας.

At least 17 people died on early Sunday when a train collided with a bus in Thailand, according to officials.

65 people were on board the tour bus when it crossed the railway track during rain pic.twitter.com/Q1Q62wuOQq