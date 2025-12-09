Τραυματισμός 45χρονου εργαζομένου σε ναυπηγείο του Περάματος - Real.gr

Quantcast
15:45, 09/12/2025
Τραυματισμός 45χρονου εργαζομένου σε ναυπηγείο του Περάματος

Αδιευκρίνιστα παραμένουν προς το παρόν τα αίτια του εργατικού ατυχήματος που σημειώθηκε σε ναυπηγείο του Περάματος, όπου ένας 45χρονος ημεδαπός εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, το περιστατικό συνέβη μέσα σε ιδιωτικό συνεργείο την ώρα που το τεχνικό προσωπικό εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες στο πλοίο. Ο 45χρονος που είναι χειριστής γερανού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

