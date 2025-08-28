Τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Real.gr

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη χθες η ευρωβουλευτής και επικεφαλής του κόμματος «Φωνή Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 35χρονος ημεδαπός την παρέσυρε με το όχημά του και τράπηκε σε φυγή.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η ευρωβουλευτής τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ο 35χρονος οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.