«Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τίποτα παραπάνω»: Η κυνική ομολογία στο TikTok του νεαρού που έστησε ενέδρα στον 14χρονο στον Χολαργό - Real.gr
10:57, 09/12/2025
Με κυνικό τρόπο ομολόγησε ένας από τους εμπλεκόμενους στην επίθεση με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό, μέσω ενός βίντεο που ανέβασε το TikTok.

«Τρεις μαχαιριές του δώσαμε. Δύο εγώ και μια ο φίλος μου. Τίποτα παραπάνω» ακούγεται να λέει στο βίντεο στο οποίο αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι «ναι, έχω ποινικό παρελθόν» υποστηρίζοντας, όμως, ότι «ποτέ δεν πείραξα κάποιον που δεν με πείραξε. Αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ».

«Εγώ αμύνθηκα. Δεν ήθελα. Πήγα με χέρια να μιλήσω. Μόλις μας είδε, απλά έβγαλε ένα μαχαίρι. Πήγαμε πάρα πολύ ήρεμα. Ήταν λογικό να βγάλω μαχαίρι, γιατί ήξερα ότι έχει μαχαίρι πάνω του. Μου το είπαν οι δύο κοπέλες. Αυτά είχα να πω. Το παιδί θα δώσει εξηγήσεις αργότερα».

Tο σοκαριστικό περιστατικό έγινε το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με το MEGA, ο 14χρονος έκλεισε διαδικτυακά ραντεβού με μια κοπέλα στον Χολαργό και όταν πήγε να τη συναντήσει, είδε πως βρισκόταν με παρέα, συγκεκριμένα μία ακόμη κοπέλα και δύο άνδρες.

Οι δύο άνδρες τότε φέρεται να έβγαλαν μαχαίρια και να μαχαίρωσαν αμέσως τον ανήλικο, ο οποίος αιμόφυρτος τράπηκε σε φυγή και ζήτησε βοήθεια σε μια καφετέρια. Αμέσως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου, ενώ υποστήριξε πως «μου την είχαν στημένη».

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με μαχαίρι που χρησιμοποίησαν, δηλώνοντας «περήφανοι» για την επίθεσή τους.

Γυναίκα που φρόντισε τον ανήλικο μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, ανέφερε ότι το παιδί δεν ήθελε να αποκαλύψει ποιοι τον μαχαίρωσαν, αναφέροντας «φοβάμαι».

«Ήρθε το παιδί εδώ χτυπημένο. Δεν ήταν σε θέση να μιλήσει… Έλεγε φοβάται… Είχε γραντζουνιές, μαχαιρώματα, δεν ήταν σε κατάσταση», είπε η γυναίκα.

 

