«Τρεις μαχαιριές του δώσαμε, τίποτα παραπάνω»: Η κυνική ομολογία στο TikTok του νεαρού που έστησε ενέδρα στον 14χρονο στον Χολαργό - Real.gr

Με κυνικό τρόπο ομολόγησε ένας από τους εμπλεκόμενους στην επίθεση με μαχαίρι σε 14χρονο στον Χολαργό, μέσω ενός βίντεο που ανέβασε το TikTok.

«Τρεις μαχαιριές του δώσαμε. Δύο εγώ και μια ο φίλος μου. Τίποτα παραπάνω» ακούγεται να λέει στο βίντεο στο οποίο αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι «ναι, έχω ποινικό παρελθόν» υποστηρίζοντας, όμως, ότι «ποτέ δεν πείραξα κάποιον που δεν με πείραξε. Αυτός μας επιτέθηκε πρώτα με μαχαίρι και μετά εγώ έβγαλα για να αμυνθώ».

«Εγώ αμύνθηκα. Δεν ήθελα. Πήγα με χέρια να μιλήσω. Μόλις μας είδε, απλά έβγαλε ένα μαχαίρι. Πήγαμε πάρα πολύ ήρεμα. Ήταν λογικό να βγάλω μαχαίρι, γιατί ήξερα ότι έχει μαχαίρι πάνω του. Μου το είπαν οι δύο κοπέλες. Αυτά είχα να πω. Το παιδί θα δώσει εξηγήσεις αργότερα».