Τρεις νέες καταγγελίες για τον γιατρό στο Ιπποκράτειο - Real.gr

Τις θυρίδες και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής που κατηγορείται για «φακελάκι» ερευνούν οι Αρχές.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Νέες καταγγελίες για τον καρδιοχειρουργό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη με «φακελάκι» 3.000 ευρώ, έχουν δεχθεί τις τελευταίες ημέρες οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν ήδη εμφανιστεί τρεις πολίτες οι οποίοι υποστήριξαν πως κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαν επίσης δώσει χρηματικά ποσά στον ίδιο γιατρό, προκειμένου να χειρουργηθούν οι συγγενείς τους. Και τις τρεις περιπτώσεις οι αστυνομικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων τις παρέπεμψαν στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό που πλέον «τρέχει» την κύρια ανάκριση της υπόθεσης. Οι καταθέσεις των τριών πολιτών αναμένεται να ενσωματωθούν στη δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί σε βάρος του καρδιοχειρουργού.

Η μία από αυτές παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συγγενής ασθενούς φέρεται να είπε πως ενώ ο άνθρωπός του έχρηζε άμεσης ανάγκης για εγχείρηση, ο συγκεκριμένος γιατρός όλο και το καθυστερούσε, μέχρι που ο καταγγέλλων κατάλαβε πως ήθελε «φακελάκι». Ετσι κατέληξε στο γραφείο του, με τον γιατρό να του λέει πως με 5.000 ευρώ το χειρουργείο θα γίνει άμεσα και ο ασθενής στη συνέχεια θα έχει εύρυθμη λειτουργία καρδιάς. Ο συγγενής δεν κατήγγειλε το περιστατικό αλλά και την παράδοση του ποσού στον γνωστό γιατρό καθώς φοβόταν πως ίσως αυτό επηρεάσει την έκβαση της χειρουργικής επέμβασης και τη μετεγχειρητική πορεία του δικού του ανθρώπου. Ωστόσο, η καταγγελία αυτή αφορά χρηματισμό πριν από την επέμβαση, που είναι κακούργημα, ενώ το «δώρο» μετά το χειρουργείο αντιμετωπίζεται ως πλημμέλημα.

«Εγώ πέντε παίρνω»

Ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Ιπποκράτειο συνελήφθη επ’ αυτοφώρω την περασμένη Τρίτη να λαμβάνει «φακελάκι». Την προηγούμενη ημέρα είχε ζητήσει από τη σύζυγο του ασθενούς το ποσό των 3.000 ευρώ, προκειμένου να προσέχει τον άνδρα της κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής του πορείας, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Εγώ πέντε παίρνω, αλλά επειδή είσαι εσύ και αντιμετωπίζετε μεγάλα προβλήματα, από εσένα θα πάρω 3.000…». Βέβαια, η γυναίκα δεν είχε μαζί της το συγκεκριμένο ποσό και ο γιατρός τής ζήτησε επιτακτικά την επομένη να έχει τα χρήματα, καθώς πρέπει να δώσει και στα «παιδιά μέσα», υπονοώντας προφανώς τους βοηθούς του ή άλλους γιατρούς. Η σύζυγος του ασθενούς, η οποία δεν είχε να πληρώσει το συγκεκριμένο ποσό, βρήκε σανίδα σωτηρίας στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. όπου και κατήγγειλε τον χρηματισμό του γιατρού, με αποτέλεσμα να προσημειωθεί το ποσό. Την επόμενη ημέρα, στο ιατρείο του, η γυναίκα έδωσε στον χειρουργό το «φακελάκι» με τα χρήματα και αποχώρησε. Αμέσως μπήκαν αστυνομικοί που ήδη βρίσκονταν έξω από το γραφείο και τον συνέλαβαν με τα προσημειωμένα στην τσέπη. Ο ίδιος, στην κατάθεση που έδωσε, υποστήριξε πως δεν ζήτησε χρήματα για την εγχείρηση, πολλώ δε μάλλον για να προσέξει τη μετέπειτα πορεία του ασθενούς. «Η γυναίκα του ασθενούς επέμενε να πάρω το δώρο», φέρεται να υποστήριξε ο γνωστός καρδιοχειρουργός.

Επεσε…

Ο κατηγορούμενος επρόκειτο να δικαστεί την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο ζήτησε και έλαβε αναβολή για τις 22 Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος δεν ήταν παρών στο δικαστήριο, καθώς, όπως είπε ο δικηγόρος του, έπεσε από μια καρέκλα και χτύπησε τη μέση του με αποτέλεσμα να παραμείνει κλινήρης στο σπίτι του με μερική ακινησία. Ωστόσο, προκάλεσε αλγεινή εντύπωση αλλά και ερωτήματα το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος γιατρός είχε συλληφθεί και κατά το παρελθόν με «φακελάκι» από ασθενή και μάλιστα πρωτόδικα είχε καταδικαστεί. Το δικαστήριο που ακολούθησε την πρώτη σύλληψη του γιατρού τον έκρινε ένοχο και μάλιστα τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης με αναστολή, πλην όμως ο γνωστός καρδιοχειρουργός είχε καταθέσει έφεση για την πρωτόδικη απόφαση και εν συνεχεία, άγνωστο πώς και με ποιες διαδικασίες, επέστρεψε στο νοσοκομείο όπου όπως όλα δείχνουν συνέχισε, τουλάχιστον στην περίπτωση του συγκεκριμένου ασθενούς, να ζητά «φακελάκια». Εκτός αυτού, την επόμενη εβδομάδα είχε προγραμματιστεί να εκδικαστεί στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων η έφεση που είχε καταθέσει ο γιατρός για την πρωτόδικη απόφαση. Κατά συνέπεια, μέσα σε λίγες ημέρες θα καθίσει δύο φορές στο εδώλιο, τόσο για το αυτόφωρο που αφορά το πρόσφατο «φακελάκι» που φέρεται να εισέπραξε όσο και για το εφετείο από την παλαιότερη υπόθεση χρηματισμού.

