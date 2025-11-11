Quantcast
Τρεις νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στη Γαύδο - Real.gr
real player

Τρεις νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στη Γαύδο

18:48, 11/11/2025
Τρεις νεκροί σε ναυάγιο με μετανάστες στη Γαύδο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ύστερα από ανατροπή λέμβου που μετέφερε αλλοδαπούς, περίπου 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί τρεις σοροί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για πιθανούς αγνοουμένους.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο παραπλέοντα πλοία και δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ενώ έχει απογειωθεί και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 56 άτομα από πλοίο της δύναμης Frontex, που συμμετέχει στην επιχείρηση. Οι έρευνες συνεχίζονται με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Βορίζια: Επιπλέον 50 αστυνομικοί ενισχύουν τις έρευνες - Στο κάδρο τα όπλα του μακελειού

Βορίζια: Επιπλέον 50 αστυνομικοί ενισχύουν τις έρευνες - Στο κάδρο τα όπλα του μακελειού

20:01 11/11
Σλοβακία: Από την 1η Ιανουαρίου απαγορεύεται να περπατάς πολύ γρήγορα

Σλοβακία: Από την 1η Ιανουαρίου απαγορεύεται να περπατάς πολύ γρήγορα

20:00 11/11
8o Athens Investment Forum: «Ψηφιακή Ελλάδα 2.0: Υποδομές, Κυβερνοασφάλεια & το Μεγάλο Στοίχημα της Συνοχής»

8o Athens Investment Forum: «Ψηφιακή Ελλάδα 2.0: Υποδομές, Κυβερνοασφάλεια & το Μεγάλο Στοίχημα της Συνοχής»

19:50 11/11
Στάρμερ: Δεσμεύεται για μέτρα για τον περιορισμό της παιδικής φτώχειας στη Βρετανία

Στάρμερ: Δεσμεύεται για μέτρα για τον περιορισμό της παιδικής φτώχειας στη Βρετανία

19:45 11/11
«Tι χρυσαφικό κουβάλαγε πάνω του»: Νέες καταγγελίες για τον ρασοφόρο YouTuber - Η μαρτυρία πιστού για τους εξορκισμούς

«Tι χρυσαφικό κουβάλαγε πάνω του»: Νέες καταγγελίες για τον ρασοφόρο YouTuber - Η μαρτυρία πιστού για τους εξορκισμούς

19:38 11/11
Ιταλός υπουργός Άμυνας: «Είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουμε καραμπινιέρους για την εκπαίδευση παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, αλλά όχι στην Γάζα»

Ιταλός υπουργός Άμυνας: «Είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουμε καραμπινιέρους για την εκπαίδευση παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας, αλλά όχι στην Γάζα»

19:30 11/11
Έγκλημα στη Βοιωτία: Απειλές για τη ζωή του δεχόταν ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα

Έγκλημα στη Βοιωτία: Απειλές για τη ζωή του δεχόταν ο 27χρονος που βρέθηκε απανθρακωμένος στα Σκούρτα

19:19 11/11
Harry-Meghan: Αντιδράσεις στους βασιλικούς κύκλους για την εμφάνιση στο πάρτι της Jenner

Harry-Meghan: Αντιδράσεις στους βασιλικούς κύκλους για την εμφάνιση στο πάρτι της Jenner

19:15 11/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved