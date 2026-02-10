Τρεις συλλήψεις από το λιμενικό στον Πειραιά για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν κάνναβη και κοκαΐνη - Real.gr

Στοχευμένη επιχείρηση του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, οδήγησε στην αποδόμηση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική, με τη σύλληψη τριών αλλοδαπών και την κατάσχεση ποσοτήτων κάνναβης και κοκαΐνης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή έκνομων ενεργειών, όταν στον Πειραιά εντοπίστηκε 19χρονος υπήκοος Πακιστάν να μεταφέρει σε σακίδιο πλάτης πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 335 γραμμαρίων. Κατά τη διάρκεια του ίδιου ελέγχου συνελήφθη και 17χρονος ομοεθνής του, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει.

Ακολούθησε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, που οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη 24χρονου υπηκόου Αλβανίας στην Αττική, με τη συνδρομή στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν επτά νάιλον συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 21,4 γραμμαρίων.

Σε νόμιμη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 24χρονου, με τη συμμετοχή στελεχών της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά και τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 1,5 κιλό ακατέργαστης κάνναβης, 485 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, 35 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες πρόκειται να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή ανάλυση.