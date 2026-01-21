Τρεις συλλήψεις για διαρρήξεις σπιτιών στην Αττική - Real.gr

Τρεις αλλοδαποί, 20, 23 και 42 ετών, συνελήφθησαν χθες για κλοπές, παράβαση των νομοθεσιών περί όπλων και περί αλλοδαπών, καθώς και για καταδικαστικές αποφάσεις.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 20χρονος, τον Απρίλιο, με τουλάχιστον δυο ακόμη άτομα έκανε τρεις διαρρήξεις σε σπίτια στη Βορειοανατολική Αττική.

Οι δράστες επέλεγαν σπίτια που εξασφάλιζαν μεγάλης αξίας κλοπιμαία και παρακολουθούσνα τις κινήσεις των ιδιοκτητών καταστρώνοντας σχέδιο. Οι διαρρήξεις πραγματοποιούνταν χωρίς εμφανή ίχνη παραβίασης.

Ο 20χρονος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, λάμβανε μέτρα αντιπαρακολούθησης, στοιχείο που παραπέμπει σε αυξημένη εμπειρία. Εντοπίστηκε εντοπίστηκε σε περιοχή της Αττικής, όπου και συνελήφθη,καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για πλήθος αδικημάτων.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κσομήματα, ρολόγια, επώνυμες τσάντες, γυαλιά ηλίου, διαρρηκτικά εργαλεία, κάρτες SIM, πιστόλι και κινητό τηλέφωνο.

Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή του 20χρονου και άλλων συνεργών του, στη διάπραξη 3 διαρρήξεων στη Βορειοανατολική Αττική, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Στο πλαίσιο της σύλληψης του 20χρονου, συνελήφθησαν και δυο ακόμη αλλοδαποί, ηλικίας, 23 και 42 ετών. Σε βάρος του 23χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε απελαθεί στη χώρα καταγωγής του και του είχε επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου στην Ελλάδα, ενώ σε βάρος του 42χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι 3 κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, όπου ο 20χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 42χρονος οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης.