Τρεις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Αναζητείται τέταρτο άτομο - Real.gr

Οι τέσσερις είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Τέσσερις συνολικά κατηγορούμενοι έχουν προκύψει από την προανάκριση που έκανε το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά, με θύμα έναν εργαζόμενο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από τα στοιχεία που προέκυψαν, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στη σύλληψη ενός εργοδηγού, ενός τμηματάρχη μηχανικού κι ενός εργαζόμενου, ενώ αναζητείται ένας ακόμα εργοδηγός.

Οι τέσσερις είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ, ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της εταιρείας, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών. Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν στάση εργασίας μεταξύ 12:00 και 18:00.

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ανέφερε:

«Οφείλουμε να επαναλάβουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι “κεραυνοί εν αιθρία”. Αποτελούν αποτέλεσμα ελλείψεων, παραλείψεων και μιας χρόνιας υποτίμησης των ζητημάτων ασφάλειας.(…) Η μνήμη του επιβάλλει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση του δυστυχήματος και ουσιαστικά μέτρα για να μη θρηνήσουμε άλλες ζωές»