Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Συγκινούν οι συγγενείς των θυμάτων - «Έμαθα να ζω χωρίς οξυγόνο» - Real.gr

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγωδία των Τεμπών και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στα συλλαλητήρια που είναι προγραμματισμένα σε όλη την Ελλάδα.

Συγγενείς θυμάτων άφησαν λευκά τριαντάφυλλα στο σημείο της τραγωδίας, ένα λουλούδι για κάθε ζωή που χάθηκε άδικα.

«Τρία χρόνια μετά οι γονείς προσπαθούν μόνοι τους μαζεύοντας στοιχεία πληροφορίες όπως μπορεί ο καθένας από όποια πλευρά μπορεί ο καθένας προκειμένου να μπουν οι ένοχοι φυλακή», ανέφερε μητέρα θύματος. «Έμαθα να ζω χωρίς οξυγόνο, να αναπνέω χωρίς οξυγόνο», είπε η Μιρέλα Ρούτσι, η μητέρα του αδικοχαμένου Ντένις.

Στη μνήμη των νεκρών τελέστηκε τρισάγιο. Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης στη Καισαριανή έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των θυμάτων. Τέσσερις μαρμάρινες πλάκες, στις οποίες αναγράφονται τα 57 ονόματα και η ηλικία των θυμάτων.

Στο μνημείο έχουν χαραχτεί σιδηροδρομικές ράγες που καταλήγουν σε ένα σμήνος από πουλιά που πετούν στον ουρανό. Ο δρόμος μετονομάστηκε σε οδό «θυμάτων των Τεμπών».

Ο Αντώνης Αντωνίου επιζών της τραγωδίας συγκινεί: «Να χαλάτε λίγο χρόνο ακόμα για εκείνα τα παιδιά που βγήκανε μέσα από εκεί μέσα και δεν μιλάω για σωματικά τραύματα, μιλάω ότι αφήσαμε με τις ψυχές μας εκεί μέσα».

Πάνω από 90 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο

Στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών το Σάββατο (28/2) σε ολόκληρη την Ελλάδα, τους δρόμους που θα κλείσουν και τα μέτρα ασφάλειας, όπως μετέδωσε το STAR.

Οι συγκεντρώσεις σε περισσότερες πόλεις είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι. Εκτός από την Αθήνα, θα διεξαχθούν σε όλες τις μεγάλες πόλεις όπως: Θεσσαλονίκη – Πάτρα – Λάρισα – Ηράκλειο – Βόλος – Ιωάννινα – Χανιά κ.α΄.

Συνολικά, σε περίπου 90 πόλεις όλης της χώρας υπάρχουν καλέσματα για την μαύρη επέτειο. Στην Αθήνα περίπου 5.000 αστυνομικοί θα διατεθούν για την συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενώ ανάλογα με τη συμμετοχή, θα κλείσουν και πολλοί γύρω δρόμοι.

Με βασικό αίτημα την απονομή δικαιοσύνης, εργατικά σωματεία, μαθητές, φοιτητές και πολίτες θα συμμετάσχουν στα αυριανά συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις της επικράτειας, ενώ πλήθος ομοσπονδιών και σωματείων έχει προαναγγείλει συμμετοχή με απεργίες και στάσεις εργασίας.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής

Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών

Τα θέατρα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ μία ώρα νωρίτερα θα πραγματοποιηθούν προσυγκεντρώσεις σε σημεία πέριξ της πλατείας, όπως:

η πλατεία Ομονοίας

τα Προπύλαια

άλλα κεντρικά σημεία

Την ίδια ώρα, στο άγαλμα Βενιζέλου θα ξεκινήσει η μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δεκάδες πόλεις, ζητώντας απόδοση ευθυνών.

Την ίδια ώρα, έξι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί.

Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Πανεπιστήμιο

Σιντριβάνι

Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί για το Σάββατο, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Ειδικότερα:

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύχτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 09:00 ως τις 21:00. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 09:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Κανονικά αναμένεται να κινούνται τα λεωφορεία και τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Σημειώνεται ότι σε Σιδηρόδρομο και Προαστιακό δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Τέλος, όπως ενημέρωσε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων για τη συμπλήρωση τριών ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.