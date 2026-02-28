Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα - Συγκλονίζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Real.gr

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία των Τεμπών και ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στα συλλαλητήρια που είναι προγραμματισμένα σε όλη την Ελλάδα.

«Τρία χρόνια μετά οι γονείς προσπαθούν μόνοι τους μαζεύοντας στοιχεία πληροφορίες όπως μπορεί ο καθένας από όποια πλευρά μπορεί ο καθένας προκειμένου να μπουν οι ένοχοι φυλακή», ανέφερε η μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, που έχασε τη ζωή της. «Έμαθα να ζω χωρίς οξυγόνο, να αναπνέω χωρίς οξυγόνο», είπε η Μιρέλα Ρούτσι, η μητέρα του αδικοχαμένου Ντένις.

Στη μνήμη των νεκρών τελέστηκε τρισάγιο. Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης στη Καισαριανή έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των θυμάτων. Τέσσερις μαρμάρινες πλάκες, στις οποίες αναγράφονται τα 57 ονόματα και η ηλικία των θυμάτων.

Στο μνημείο έχουν χαραχτεί σιδηροδρομικές ράγες που καταλήγουν σε ένα σμήνος από πουλιά που πετούν στον ουρανό. Ο δρόμος μετονομάστηκε σε οδό «θυμάτων των Τεμπών».

Περισσότερα από 100 συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα, καθώς και σε 25 σημεία του εξωτερικού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Συντάγματος, ενώ νωρίτερα θα γίνουν προσυγκεντρώσεις:

στην πλατεία Ομονοίας

τα Προπύλαια

άλλα κεντρικά σημεία

Την ίδια ώρα, στο άγαλμα Βενιζέλου θα ξεκινήσει η μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, όπου και φοιτητές παρέμειναν σε αγρυπνία στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη Θεσσαλονίκη, έξι σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί από τις 10:00 το πρωί.

Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Πανεπιστήμιο

Σιντριβάνι

Στην Αττική, ο Ηλεκτρικός θα κινηθεί 9 το πρωί με 9 το βράδυ και το Μετρό από τις 09.00, με μεταμεσονύχτια δρομολόγια.

Κλειστοί, απο τις 09.00 οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο», ενώ λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν κανονικά.

Ακινητοποιημένα θα μείνουν τρένα, Προαστιακός και πλοία.

Ειδικότερα:

Οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κανονικά θα πραγματοποιηθεί και η μεταμεσονύκτια λειτουργία των Γραμμών το βράδυ του Σαββάτου.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά από τις 9 το πρωί του Σαββάτου και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα είναι κλειστοί από την έναρξη της κυκλοφορίας στις 9 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Η Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει από τις 09:00 ως τις 21:00. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

– από Κηφισιά και Πειραιά στις 20:35,

– από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 20:51 και προς Πειραιά στις 21:09,

– από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 20:54 και προς Πειραιά στις 21:07,

– από Αττική προς Κηφισιά στις 20:59 και προς Πειραιά στις 21:02.

Η κυκλοφορία του Τραμ θα ξεκινήσει σταδιακά στις 09:30 το πρωί και τα οχήματα θα αρχίσουν σταδιακά να αποσύρονται από την κυκλοφορία στις 7 το απόγευμα. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία του Τραμ το βράδυ του Σαββάτου δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά τα πρώτα και τελευταία δρομολόγια στο Τραμ έχουν ως εξής:

Τραμ Γραμμή 7:

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:14,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος στις 09:56 και ο τελευταίος στις 19:41 και

– ο τελευταίος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς 2η Αγίου Κοσμά στις 20:19.

Τραμ Γραμμή 6:

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:22 και ο τελευταίος στις 19:34,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ στις 10:01 και ο τελευταίος στις 20:13.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:37,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Φιξ στις 09:29 και ο τελευταίος στις 19:00,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ακτή Ποσειδώνος προς Φιξ στις 09:56 και ο τελευταίος στις 18:56,

– ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Φιξ προς Ακτή Ποσειδώνος στις 10:01 και ο τελευταίος στις 19:01.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία και τρόλεϊ, ωστόσο υπάρχει το ενδεχόμενο οδηγοί να απεργήσουν μεμονωμένα, συμμετέχοντας στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλλικό Κέντρο Αθήνας.

Σημειώνεται ότι σε Σιδηρόδρομο και Προαστιακό δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθούν ακτοπλοϊκά δρομολόγια, λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.